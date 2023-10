Es geht bei «EAST!» nicht um einen Vergleich zwischen Zeitz und Lenzen

Interview

Der Rundfunk Berlin-Brandenburg und der Mitteldeutsche Rundfunk setzen am 3. Oktober auf zwei Dokumentarfilme, die die Regionen aufzeigen. Wir sprachen mit Ina-Katrin Hüttig (mdr) und Rolf Bergmann (rbb).

Ja! «East! - Mein Jahr in Lenzen/Zeitz» ist ein besonderes Projekt. Und dies zeigen wir auch in seiner herausgehobenen Programmierung. Beide Sender strahlen am Tag der Deutschen Einheit zur Primetime um 20.15 Uhr einen Film aus. Der rbb Lenzen, der MDR Zeitz. Und um 22 Uhr gibt es den jeweils anderen Film zu sehen. Wer keine Lust hat am 3. Oktober beide Folgen anzuschauen, der kann natürlich in die ARD Mediathek gehen!Film ist immer Teamarbeit. Und für ein Doku-Event muss man Kräfte bündeln und Kompetenzen zusammenführen. Das ist hier geschehen. Die Zusammenarbeit der Beteiligten war ausgesprochen kreativ und konstruktiv. Die Förderer fördern dankenswerterweise solche besonderen Projekte – aber sind nicht mit der konkreten Umsetzung befasst.Lenzen war jahrzehntelang ein Ort an der Grenze und ein Ort am Rande. Das hat die Stadt geprägt. Die unglaublich schöne Landschaft, die berauschende Natur sind das Kapital von Lenzen. Das Biosphärenreservat Flusslandschaft Elbe-Brandenburg bringt es aber auch mit sich, dass sich wenig Industrie ansiedelt, keine Windräder gebaut werden usw. Lenzen ist ein ganz besonderer Ort, den es zu entdecken gilt, auf den sich Anne Münch und ihre Familie eingelassen haben.Diese Frage kann nur Anne Münch beantworten… und der Film!Auf was bezieht sich diese Frage? Anne Münch ist keine Journalistin, die regelmäßig Projekte für den rbb realisiert. Sie ist Dokumentarfilmerin und hat den Job als filmische Stadtschreiberin als Herausforderung begriffen, der sie sich ganz und gar verschrieben hat. Sie berichtet nicht aus Lenzen oder über Lenzen – sondern sie lebt in Lenzen. Davon erzählt der Film.Anne Münch hat in Lenzen anders gelebt als in Potsdam. Und sie hat es sehr genossen. Natürlich fehlt das eine oder andere, das Kino, das Theater, die vertrauten Freunde. Aber es war ein „Abenteuer“.Ansatz für das «EAST!»-Projekt war, zwei Stadtschreiber in Orte jenseits des Mainstreams zu schicken. Junge Menschen die aus dem Osten kommen und eine Ost-Identität haben, also nicht mit einem westlich geprägten Blick auf diese Orte schauen sondern mit etwas Gespür und Hintergrundwissen ergründen, was die Menschen dort bewegt, wie sie fühlen und denken. Es gab eine öffentliche Ausschreibung dazu. Maksym lebt schon mehrere Jahre im Ostteil Berlins, hat in Potsdam-Babelsberg studiert. Wir waren von Anfang an überzeugt, dass er für unser Projekt den richtigen Sensus hat.Es ging nicht um Land versus Stadt sondern um Orte, die nicht so sehr in der öffentlichen Wahrnehmung sind. Wie bei den Stadtschreibern haben die Regisseurin gemeinsam mit den Redakteuren von MDR und rbb eine Art Casting gemacht. Wir haben dabei ganz bewusst auch nach Unterschieden zwischen den Orten gesucht, die in die engere Auswahl gekommen sind. Größe, Region, Einwohnerzahl, Veränderungen die seit der deutschen Einheit dort möglicherweise sichtbar werden können… Es geht bei «EAST!» nicht um einen Vergleich zwischen Zeitz und Lenzen sondern um die ganz eigenen Geschichten der Menschen, die dort leben, die gegangen sind und zurück gekommen, die geblieben oder ganz neu hingezogen sind.Im Bereich Dokumentationen und Dokumentarfilm arbeiten wir oft und sehr gut zusammen. Na klar, es gibt inhaltlich viele Berührungspunkte in Vergangenheit und Gegenwart … und wir verstehen uns sehr gut.Auch für das nächste Jahr sind wieder einige spannende Doku-Projekte geplant, an denen rbb und MDR aktuell gemeinsam arbeiten. Mehr können wir an dieser Stelle aber noch nicht verraten.