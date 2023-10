«Doppelhaushälfte» mit neuer Doppelfolge

TV-News

Am Reformationstag strahlt der Fernsehsender ZDFneo einen Zweiteiler aus.

Die Sitcomerfreut sich großer Beliebtheit, das ZDF hat inzwischen eine dritte Staffel bestellt. Doch bis die im Fernsehen läuft, fließt noch viel Wasser an Mainz vorbei. Im Vorfeld ist ein Zweiteiler geplant, der bisher noch nicht zu sehen war. „Quarantäne“ wird am Reformationstag ausgestrahlt.Die beiden neuen Folgen sind am 31. Oktober ab 21.45 Uhr zu sehen. Ein neuartiges Virus geht um und fordert die beiden Nachbarsfamilien Sawadi-Kröger und Knuppe heraus, bis es im Keller der Knuppes zum schrecklichen Showdown kommt. Im zweiten Teil verwandeln sich die Knuppes und die Sawadi-Krögers allmählich in Zombies. Ein gnadenloser Kampf beginnt, bis am Ende scheinbar niemand mehr übrig ist.Das Buch stammt von Dennis Schanz und Christoph Mushayija Rath. Regie führte Maijana Verhoef. Die Hauptrollen spielen Milan Peschel, Minh-Khai Phan-Thi, Maryan Zaree, Benito Bause, Hoang Minh Ha und Helensa Yousefi. Unterstützt werden sie von Yuri Völlsch als Johnny und Namio Tran als Dinh. Außerdem spielen Trang Le Hong, Anna Kellerer, Anna Herrmann, Dustin Schanz und Dennis Kamitz mit.