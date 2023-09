«Real Time» beginnt schon am Freitag

US-Fernsehen

Bill Maher und sein Team sind schon wieder zurück aus der Pause. Immerhin hat man Ron DeSantis zu Gast.

mit dem Moderator Bill Maher kehrt am Freitag, den 29. September, um 22.00 Uhr mit einer neuen Folge zurück. Die Show, in der Maher seine einzigartige Perspektive auf aktuelle Themen einbringt, wird mit einem Eröffnungsmonolog, Einzelinterviews mit prominenten Gästen, Diskussionsrunden mit Podiumsteilnehmern und seinen typischen "New Rules" fortgesetzt. Die Serie wird auf HBO ausgestrahlt und ist als Stream auf Max verfügbar.Diese Woche gibt es ein Einzelinterview mit Gouverneur Ron DeSantis, dem republikanischen Gouverneur von Florida, der derzeit für die republikanische Präsidentschaftskandidatur 2024 kandidiert. An der Podiumsdiskussion dieser Woche nehmen Sam Harris, Gastgeber des Podcasts "Making Sense", und Mary Katharine Ham, Co-Host des Podcasts "Getting Hammered" und Autorin von "End of Discussion: How The Left's Outrage Industry Shuts Down Debate, Manipulations Voters and Makes America Less Free (and Fun)".Die ausführenden Produzenten von «Real Time» sind Bill Maher, Sheila Griffiths, Marc Gurvitz, Dean Johnsen, Billy Martin. Als Co-Executive Producer zählt Chris Kelly, Produzent ust Matt Wood und die Regie übernimmt Paul Casey.