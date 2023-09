Roku verlängert «Morimotos Sushi Master»

US-Fernsehen

Die Factual-Reality war bei dem Streamingdienst eine sehr gefragte Show.

Roku hat angekündigt, dass, die erste Wettbewerbsserie über die Kunst der Sushi-Zubereitung, für eine zweite Staffel auf dem Roku Channel verlängert wird. Produziert von Ample Entertainment und mit der weltbekannten kulinarischen Ikone Chefkoch Masaharu Morimoto als Chefjuror und ausführender Produzent, stellt «Morimoto's Sushi Master» Köche auf die Probe, wenn sie in Herausforderungen konkurrieren, die nicht nur das Können, die Zutaten, die Delikatesse und das Talent ehren, die nötig sind, um die Kunst der Sushi-Zubereitung zu perfektionieren, sondern auch die Regeln auf dem Weg brechen."Wir sind stolz darauf, mit unseren großartigen Mitarbeitern bei Ample Entertainment und der Ikone selbst, Chefkoch Masaharu Morimoto, zusammenzuarbeiten, um dem Publikum eine weitere Staffel dieser einzigartigen Wettbewerbsserie zu bieten", so Brian Tannenbaum, Head of Originals, Roku Media. „«Morimoto's Sushi Master» bietet den Zuschauern einen fesselnden Wettbewerb, der eine reiche Esskultur ehrt und gleichzeitig kulinarische Innovationen fördert, die es wert sind, zum Sushi-Meister gekrönt zu werden."Ari Mark, ausführender Produzent und Mitbegründer von Ample Entertainment, sagte: "Wir sind dankbar, dass die Zuschauer so positiv auf die Show reagiert haben, und wir können es kaum erwarten, den Fans in einer weiteren Staffel die Expertise und den Spaß von Chefkoch Morimoto näher zu bringen.""Ich fühle mich geehrt und freue mich, in einer weiteren Staffel von «Morimoto's Sushi Master» dabei zu sein", sagte Küchenchef Masaharu Morimoto. "Die Show zelebriert nicht nur die Kunst des Sushi, sondern auch Kreativität und Innovation. Ich freue mich darauf zu sehen, was die talentierten Köche dieses Mal auf den Sushi-Tisch bringen."