Amy Israel wirft hin

Köpfe

Die Showtime-Serien-Entwicklungsleiterin verlässt das Unternehmen.

Amy Israel, die die Leitung der Drehbuchabteilung beim Pay-TV-Sender Showtime innehat, verlässt das Unternehmen. Sie wird noch bis Ende des Jahres im Unternehmen Paramount Global bleiben. Chris McCarthy und Nina L. Diaz hatten mitgeteilt, dass Israel ihren Job beenden wird."In den vergangenen zwölf Jahren war Amy ein integraler Bestandteil des Kreativteams und die treibende Kraft hinter einigen der kultigsten Serien von Showtime", schrieben McCarthy und Diaz in einem Memo an ihre Mitarbeiter. "Von der beliebten Serie «Billions» bis hin zum kühnen Hit «Yellowjackets» – Amys Liebe zur Betreuung der Mitarbeiter und ihre Fähigkeit, Talente zu fördern und zu unterstützen, um ihre Visionen zu verwirklichen, ist schlichtweg inspirierend. Ihre maßgebliche Rolle bei der Entwicklung neuer, frischer und bahnbrechender Serien wie «The Curse» und «Fellow Travelers» ist ein Beweis für ihr unermüdliches Engagement und ihre Hingabe."Die Nachricht von Israels Ausstieg kommt rund sieben Monate nach der Ankündigung, dass das Showtime-Team im Rahmen der Umbenennung von Paramount+ in Paramount+ mit Showtime mit der Schwestermarke MTV Entertainment Studios fusionieren wird.