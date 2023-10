«American Horror Story: NYC» kommt zurück

TV-News

Der Fernsehsender ProSieben Fun wiederholt die elfte Staffel.

Fans des linearen Fernsehens können sich auf die Wiederholung vonfreuen. Der Sender ProSieben Fun strahlt ab Freitag, den 20. Oktober 2023, ab 20.15 Uhr noch einmal die Geschichten der elften Staffel aus. Die Folgen hören auf den Namen „NYC“. Die Staffel hatte man bereits im Dezember 2022 gestartet.Auch in der elften Staffel sind Ryan Murphy und Brad Falchuk für das Drehbuch verantwortlich. Die Produktion übernahm FX Productions. Rachesüchtige Geister treiben ihr Unwesen in einem alten Herrenhaus in Boston und sind auf dem besten Wege, eine ganze Familie auszulöschen. Die finstere Irrenanstalt Briarcliff wird von übernatürlichen Kreaturen heimgesucht, die Ärzte und Patienten an den Rand des Wahnsinns treiben. Hexen machen New Orleans unsicher. Die schwierigste Aufgabe der Protagonisten ist es jedoch, die eigenen Leichen aus dem Keller zu schaffen.Voller Sorge beobachtet der Reporter Gino, dass in New York immer häufiger homosexuelle Männer ermordet werden. Er ist selbst in der Szene unterwegs und warnt die Leser seiner Zeitschrift vor den Übergriffen. Gino recherchiert auf eigene Faust, da er von der Polizei keine Unterstützung erhält. Dabei gerät auch er in den Fokus eines Psychopathen.