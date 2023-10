Ryan Trahan  mit einem Penny zum Erfolg

YouTuber

All die Challenges und Videos, die der YouTuber rund um einen Penny gedreht hat, sind sein Geheimnis zum Erfolg.

In den USA und inzwischen auch weltweit ist MrBeast als der YouTuber mit den verrücktesten und aufwendigsten Ideen bekannt, von welchem immer auch andere Menschen profitieren. Doch auch viele andere Webvideoproduzenten nehmen sich dieses Konzept zum Vorbild und versuchen diesen Videos mehr oder weniger erfolgreich nachzueifern. Zu den Leuten, denen das tatsächlich gelungen ist, gehört Ryan Trahan. Mit seiner verrückten 1-Penny-Challenge machte er auf sich aufmerksam und erhielt dafür sogar große Anerkennung von MrBeast. Die inzwischen 13,6 Millionen Abonnenten zeigen, dass der YouTuber mit seinen kreativen Ideen tatsächlich überzeugt.Ryan Michael Trahan wurde am 7. Oktober 1998 in Eagel Lake in Texas geboren. In der Stadt Altair besuchte er die Rice High School und im Anschluss studierte er an der Texas A&M University. Während seiner Zeit in der Schule und Universität betrieb Trahan Crosslauf und belegte 2017 in der Aggieland Open Competition auch den dritten Platz. Im Oktober 2013, also im Alter von 15 Jahren, startete Trahan seine YouTube-Karriere und eröffnete seinen ersten Kanal. Zu Beginn drehte sich alles auf seinem Kanal – passend zu seinem Hobby – um Crosslauf. Er veröffentlichte Videos von seinen Läufen, gab Trainigstipps und nahm seine Zuschauer in Vlogs zu den Wettkämpfen mit. Mit der Zeit kamen so einige Interessenten hinzu, aber er war weit davon entfernt erfolgreich zu sein. Im Jahr 2017 bedankte sich Trahan in einem Video für 2.000 Abonnenten.Das Ganze änderte sich kurz darauf, als er noch im gleichen Jahr eine Serie startete, in welcher er versuchte, einen Penny durch Tauschgeschäfte in 1.000 Dollar zu verwandeln. Dazwischen erschienen weiterhin zahlreiche Trainingsvideos und Vlogs, doch die Abonnentenanzahl begann langsam, aber sicher zu wachsen. Doch der Penny wurde immer mehr zu seinem Markenzeichen und eine weitere Reihe, in welcher er versuchte, jeweils drei Tage lang mit nur einem Penny zu überleben, wurde ebenfalls zum Erfolg. Eine weitere Videoreihe rund um einen Penny, verschaffte ihm im Jahr 2022 den endgültigen Durchbruch. Am 1. Juni startete er seine 30-tägige-Reise von Kalifornien aus über 3.000 Meilen zu MrBeast nach North Carolina, um diesem einen Penny zu übergeben. Mit nur diesem einen Penny in der Tasche startete er zudem seine Reise und musste sich so auch seine Reisekosten durch Tauschen finanzieren. Das Ganze war zudem eine Spendenaktion für Feeding America, wobei am Ende mehr als 1,4 Millionen Dollar zusammenkamen. Jedes Video der Reihe wurde bislang mehr als sieben Millionen Mal geklickt, das erste zählt sogar über 23 Millionen Aufrufe. Ein Jahr später folgte eine Neuauflage der Challenge, diesmal von Paris nach New York City, wobei für die Organisation Water.org gesammelt wurde.Den Rekord für das meistgeklickte Video auf dem Kanal stellte Trahan allerdings mit einem Video auf, in welchem er 100 Tage im Mateverse verbrachte, was zu 40 Millionen Aufrufen führte. Es gibt zahlreiche weitere Clips, welche im zweistelligen Millionenbereich landeten. So war der YouTuber beispielsweise 24 Stunden am Stück in einem Tesla mit Autopilot, überlebte den lautesten Raum der Welt, übernachtete im ältesten Unterwasserhotel, lud 100 Prominente zu seinem Geburtstag ein oder besuchte das kleinste Airbnb der Welt. Neben dem Hauptkanal betreibt der Webvideoproduzent zudem noch zwei weitere YouTube-Kanale, einen mit 1,16 Millionen Abonnenten und einen mit 105.000 Abonnenten.Doch nicht nur im Social Media-Bereich ist der inzwischen 24-Jährige erfolgreich. Er ist zudem Gründer zweier Unternehmen. Bereits 2016 gründete er mit seinem Freund Caden Wiese eine umweltfreundliche Wasserflaschen-Marke mit dem Namen Neptune Bottles. Zudem ist er der Gründer von Hydra Collective. Zusätzlich betreibt er den Online-Shop Howdy Howdy, wo Kleidung, Notizbücher, Stickers und mehr erhältlich sind.