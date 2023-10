BBC startet «Doctor Who: Unleashed»

England

Bei BBC Three wird künftig wieder hinter die Kulissen der Dreharbeiten geblickt.

Es is an der Zeit, wieder hinter die Kulissen von «Doctor Who» zu blicken:wird diesen November auf BBC Three und iPlayer ausgestrahlt. Das ist eine brandneue Doku-Serie, die alle Bereiche abdeckt: «Unleashed» wird den Zuschauern einen unverzichtbaren Einblick in die Welt von «Doctor Who» geben.Moderator Steffan Powell (BBC Gaming Correspondent und ehemaliger Radio 1 Newsbeat-Moderator) hat die Schlüssel zur Tardis erhalten. Nach jeder Folge von «Doctor Who» können die Zuschauer auf BBC Three oder iPlayer umschalten, wo Steffan die Zuschauer auf eine Reise mitnimmt und ihnen zeigt, wie dieses außergewöhnliche Drama entsteht. Mit exklusiven Interviews mit den Stars vor und hinter der Kamera ist das der ultimative Begleiter von «Doctor Who».«Doctor Who: Unleashed» wurde von Bright Branch Media für BBC Studios für BBC Three und BBC iPlayer produziert. Russell T. Davies, neuer Showrunner von «Doctor Who», sagt: "Im Laufe der Jahre habe ich so viele Menschen getroffen, die durch das von der BBC gezeigte Material hinter den Kulissen inspiriert wurden, eine Karriere beim Fernsehen zu machen. Und jetzt ist es wieder da, in der großen alten Tradition von «Doctor Who Confidential», aber in einer ganz neuen Form: «Unleashed»! So kann eine ganz neue Generation - und treue Fans von früher - sehen, was die Stars und die Crew hinter den Kameras machen."Jo Pearce, Bright Branch Creative Director und «Doctor Who: Unleashed» Executive Producer sagt: "Diese Serie gibt dem Publikum Zugang zu allen Bereichen. Unter der brillanten Leitung von Steffan Powell sind die Zuschauer eingeladen, zu sehen, was wirklich hinter der Produktion von Doctor Who steckt. Es war ein großes Privileg, diese Serie zu produzieren, und wir sind den Darstellern und der Crew sehr dankbar, dass sie uns willkommen geheißen haben und uns erlaubt haben, die Geschichte hinter dem Drama zu erzählen."