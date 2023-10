«Protection»: ITV gibt grünes Licht

England

Siobhan Finneran, Nadine Marshall und Katherine Kelly sind in den Hauptrollen zu sehen.

ITV gibt den Thrillermit Siobhan Finneran, Nadine Marshall und Katherine Kelly in den Hauptrollen in Auftrag, der von der mehrfach preisgekrönten Produktionsfirma New Pictures produziert und vom renommierten Drehbuchautor Kris Mrksa geschrieben wurde.In der Hauptrolle spielt Siobhan Finneran («Happy Valley»). Die Serie wird auf ITV1 ausgestrahlt und auf ITVX zum Streaming verfügbar sein. Nadine Marshall («Champion») und Katherine Kelly («The Long Shadow») spielen ebenfalls die Hauptrollen in der sechsteiligen Serie, die in Zusammenarbeit mit All3Media International produziert wird. Weitere Darsteller sind Barry Ward («Bad Sisters»), Chaneil Kular («Sex Education»), David Hayman («Sid and Nancy»), Nichola Burley («The Gold») und Akiya Henry («Silent Witness»).«Protection» basiert auf der Idee eines Zeugenschutzspezialisten, der 30 Jahre lang bei der Met gearbeitet hat. Während seiner Zeit im Zeugenschutz betreute er eine Reihe von hochkarätigen Fällen und Informanten, darunter Kriegsverbrecher, Terroristen und Kriminelle aller Art.