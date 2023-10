«The Haunted Museum» kehrt zurück

US-Fernsehen

Der Travel Channel strahlt am 26. Oktober neue Folgen aus.

Der renommierte Filmemacher Eli Roth und der paranormale Ermittler und «Ghost Adventures»-Moderator Zak Bagans tun sich für eine neue Staffel vonerneut zusammen. Die gruselige Scripted-Serie erweckt die schrecklichen Geschichten der spukhaftesten Artefakte der Welt zum Leben, inspiriert von den unheimlichen Artefakten, die in Zak Bagans' Haunted Museum in Las Vegas ausgestellt sind. Die ausführenden Produzenten Eli Roth und Zak Bagans wählten per Hand Autoren und Regisseure aus, die filmische Geschichten über die verfluchten Stücke aus Bagans' gruseliger Sammlung erschaffen konnten, mit Einführungen von Bagans über ihre höllische Geschichte und wie sie in seinen Besitz gelangten. Die serie ist ein Leckerbissen für alle Horrorfans und wird pünktlich zu Halloween am Donnerstag, den 26. Oktober um 22.00 Uhr auf dem Travel Channel ausgestrahlt.Der Geisterjäger Zak Bagans hat eine Sammlung von Tausenden von Kuriositäten aus der ganzen Welt zusammengetragen, die in einem 30 Zimmer großen, 14.000 Quadratmeter großen Herrenhausmuseum ausgestellt sind. Diese verfluchten Objekte stehen im Mittelpunkt, in dem sich Zak Bagans und Eli Roth zusammentun, um diese Geschichten in einem erschreckenden Format zu erzählen. Roth, der moderne Meister des Horrors und kreative Kopf hinter Filmen wie «Cabin Fever» und «Hostel», präsentiert zusammen mit seinem akkreditierten Autorenteam die schrecklichen Geschichten hinter Bagans' gefürchtetsten Gegenständen in innovativen und eindrucksvollen Horror-Kurzfilmen.Zu den besessenen Gegenständen gehören in dieser Staffel: ein Kessel, der im Haus des Serienmörders Ed Gein gefunden wurde, böse Puppen, die angeblich die Seele einer Person besitzen, und eines der furchterregendsten Stücke, ein altertümlicher, mumifizierter Kopf. In "Das verfluchte Bordellbett" wird eine alleinerziehende Mutter, die verzweifelt Geld für die medizinische Behandlung ihres Sohnes braucht, zur Sexarbeiterin in einem legalen Bordell außerhalb des Staates. Als eine bösartige Macht, die mit dem ihr zugewiesenen Zimmer verbunden ist, sie zu verfolgen beginnt, muss sie das Geheimnis lüften, bevor sie das nächste Opfer des Wesens wird.