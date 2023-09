Prime will zwei Staffeln «Hazbin Hotel»

US-Fernsehen

Nach Information von Amazon soll der Pilotfilm über 89 Millionen Abrufe gesammelt haben.

Prime Video gab die Bestellung von zwei Staffeln der neuen animierten Komödie für Erwachsenevon Vivienne Medrano, A24 und Bento Box Entertainment von FOX Entertainment bekannt. «Hazbin Hotel» wurde von Vivienne Medrano geschaffen und basiert auf ihrem beliebten animierten Pilotfilm, der 2019 auf YouTube veröffentlicht wurde und schnell über 89 Millionen Aufrufe und eine begeisterte weltweite Fangemeinde gewonnen hat. Die Serie verbindet erwachsenen Humor, unvergessliche Charaktere und eingängige Musiknummern und erschafft so eine ganz eigene und einzigartige Welt. Die erste Staffel mit acht Episoden startet im Januar 2024.«Hazbin HotelW folgt Charlie, der Prinzessin der Hölle, die ihr scheinbar unmögliches Ziel verfolgt, Dämonen zu rehabilitieren, um die Überbevölkerung in ihrem Königreich friedlich zu reduzieren. Nach einer jährlich von den Engeln angeordneten Ausrottung eröffnet sie ein Hotel in der Hoffnung, dass die Gäste in den Himmel auschecken". Während der Großteil der Hölle über ihr Ziel spottet, halten ihre treue Partnerin Vaggie und ihre erste Testperson, der Erotikfilmstar Angel Dust, zu ihr. Als ein mächtiges Wesen, bekannt als der "Radio-Dämon", Charlie bei ihren Bemühungen unterstützt, bekommt ihr verrückter Traum die Chance, Wirklichkeit zu werden.Vivienne Medrano fungiert als ausführende Produzentin und führte bei allen Episoden Regie. Joel Kuwahara und Dana Tafoya-Cameron sowie Scott Greenberg (Staffel 1) fungieren ebenfalls als ausführende Produzenten über A24. Hazbin Hotel wird von A24 und dem mit dem Emmy Award ausgezeichneten Animationsstudio Bento Box Entertainment von FOX Entertainment produziert.