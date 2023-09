Joyn adaptiert französische Reality-Show«Good Luck Guys»

TV-News

Reality-Stars sollen in Thailand nur spärlich bepackt Herausforderungen meistern, um sich ihren Lebensstandard zu verbessern.

Der Streamingdienst Joyn plant ein neues Reality-Format, das ab dem 9. November mit einer Doppelfolge auf der Plattform startet. Es handelt sich um die Adaption er französischen Erfolgssendung, in der insgesamt zwölf Realitystars nach Thailand reisen, um dort auf ihr gewohntes Luxusleben zu verzichten und stattdessen nur mit Rucksäcken bepackt in spärlich ausgestattete Hütten ziehen. In Zweierteams treten sie auf dem Lost Beach in Abenteuer-Herausforderungen gegeneinander an, um sich dadurch Perlen zu verdienen, die sie im Strandladen eintauschen können, um ihre Lebensbedingungen zu verbessern.Doch die Preise sind hoch und die Öffnungszeiten kurz. Am Ende werden nur die besten Abenteurer den Preisgeld in Höhe von 20.000 Euro für sich beanspruchen. An den Start gehen diese Teilnehmer: Aurelia Lamprecht, Dominik Brcic, Jade Übach, Juliano Fernandez, Kevin Schäfer, Melissa Heitmann, Michael Schüler, Michaela Barresi, Michelle Daniaux, Paco Herb, Yasin Mohamed und Zoe Saip.Joyn veröffentlich im Wochentakt immer donnerstags zwei neue der insgesamt 20 Folgen. Die Reality-Serie ist eine von Banijay Productions France entwickelte und international von Banijay vertriebene Reality-Serie mit Adaptionen unter anderem in Dänemark, Schweden, Norwegen und den Niederlanden. Hierzulande produziert Good Times «Good Luck Guys» erstmals exklusiv für Joyn