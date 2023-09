Der Deutsche Fernsehpreis 2023: Die Gewinner

TV-News

Am Donnerstagabend wird in Köln der Deutsche Fernsehpreis 2023 verliehen. Quotenmeter hält euch über die Gewinner des Abends auf dem Laufenden.

Alle Gewinner des Abends im Überblick:

„Unterhaltung“

Der erste Preis des Abends wurde im Bereich Unterhaltung verliehen und ging an RTL Deutschland. Die Musik-Rateshowmit den Kaulitz-Brüder Bill und Tom konnte sich in der Kategorie "Beste Unterhaltung Show" gegen die Show-Flaggschiffe von ZDF und ProSieben durchsetzen. Weiter ging es mit der Kategorie "Beste Comedy-Serie", in der die Netflix-Reiheprämiert wurde. Es ist bereits der zweite Preis für die Serie, nachdem in der "Nacht der Kreativen" Rainer Nigrelli, Florian Böttger und Christoph Otto für "Bester Schnitt/Montage Fiktion" ausgezeichnet worden waren.- «Die Giovanni Zarrella Show» (ZDF/Bavaria Entertainment)- «Wer stiehlt mir die Show?» (ProSieben/Florida Entertainment)- «Die Discounter 2» (Prime Video/Pyjama Pictures)- «Doppelhaushälfte» (ZDF/ICONOCLAST Films)