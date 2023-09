«Suits», «Suits», «Suits»

US-Quoten

Bei den amerikanischen Streamingcharts ist nun auch «One Piece» eingestiegen.

Seit Anfang Juli haben Netflix und Peacock die Rechte der USA Network-Serieerworben und die Aufrufzahlen sind weiterhin sehr beträchtlich. Die Serie von Hypnotic Films & Television und Universal Cable Productions kam zwischen dem 28. August und dem 3. September erneut auf Top-Reichweiten: 2,450 Milliarden Minuten wurde die 135-teilige Serie gestreamt.Die Premiere der amerikanisch-japanischen Seriewar auch in den Vereinigten Staaten von Amerika ein voller Erfolg. Wie das Marktforschungsinstitut Nielsen mitteilte, wurden die acht Folgen in den ersten Tagen 1,311 Milliarden Minuten gestreamt. Der dritte Platz ging an die Miniserie, die in der dritten Woche auf 1,019 Milliarden Minuten kam.Die Disney+-Seriebelegte mit 1,012 Milliarden Minuten den vierten Rang,fuhr 870 Millionen ein undsicherte sich 797 Millionen Minuten. Der Adam-Sandler-Spielfilmerreichte bei Netflix 715 Millionen Abrufe.verbuchte mit den 22 Folgen 643 Millionen Streaming-Minuten,sicherte sich auf Hulu, Netflix und Paramount+ 643 Millionen. Der Streamingdienst Max brachte es mitauf 590 Millionen Minuten.