SonyLIV-Serie «Charlie Chopra» soll ein Franchise werden

International

Die in Indien beheimatete Agatha-Christie-Serie soll mit mehreren Geschichten fortgesetzt werden.

Der Agatha-Christie-Roman „The Sittaford Mystery“ wurde für SonyLIV in Indien alsvon Regisseur Vishal Bhardwaj als Serie umgesetzt. Das Format beginnt in den nordindischen Bergen Himachal Pradesh und zeigt eine Reise durch das Land, in dem Charlie Chopra einen Mord aufklären muss.Bhardwaj fungierte als Regisseur und Co-Produzent. Das Drehbuch schrieb er gemeinsam mit Anjum Rajabali und Jyotsna Hariharan. Zur Besetzung gehören Wamiqa Gabbi, Priyanshu Painyuli, Naseeruddin Shah, Neena Gupta, Ratna Pathak Shah, Gulshan Grover, Lara Dutta, Chandan Roy Sanyal und Paoli Dam. Der Pilotfilm wurde am 30. Juli ausgestrahlt, seit 27. September wird die Serie ausgestrahlt."Charlie Chopra und ihr Kumpel Sitaram sollten weitergehen, ihre Geschichte sollte ungelöst bleiben und sie sollten weiterhin Fälle lösen. Das ist die Idee", sagte Bhardwaj gegenüber dem Fachblatt „Variety“. "Das Sittaford-Mysterium" ist ein eigenständiger Roman, und anders als in der Hercule Poirot- oder Miss Marple-Reihe tauchen die Figuren in anderen Christie-Büchern nicht wieder auf. Charlie Chopra wird jedoch weiterleben, auch wenn die Handlung nicht aus einem Werk von Christie stammt."Wir haben beschlossen, dass die Figur auch dann weiterleben wird, wenn ich keine Agatha-Christie-Handlung verwende - sie [Agatha Christie Limited] werden immer noch meine Produzenten sein", sagte Bhardwaj. "Es ist nicht an Agatha Christie gebunden oder auf sie beschränkt, aber Agatha Christie Limited ist mein Partner in dieser Sache, also kann Charlie Chopra keinen Fall ohne sie lösen."