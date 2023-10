«The Real Housewives of Potomac» kehren zurück

US-Fernsehen

Der Sender Bravo strahlt Anfang November die neue Staffel aus.

kehrt für achte Staffel mit einer überdimensionalen Premiere am Sonntag, den 5. November um 20.00 Uhr auf Bravo zurück. Die Episoden werden am nächsten Tag auf Peacock zum Streamen verfügbar sein. In dieser Staffel kehren Gizelle Bryant, Karen Huger, Ashley Darby, Robyn Dixon, Candiace Dillard Bassett, Wendy Osefo und Mia Thornton zurück.Es gibt eine neue Hausfrau in Potomac, und sie ist hier, um den Titel der Grande Dame herauszufordern. Nneka Ihim ist eine nigerianische Amerikanerin der ersten Generation aus einer wohlhabenden Familie. Sie ist eine erfolgreiche Anwältin, die Tochter eines Arztes und frisch verheiratet mit einem Chirurgen, und sie besitzt mehrere Häuser, darunter ein neues, mehrere Millionen Dollar teures Haus im Herzen von Potomac.Gizelle Bryant ist in einer Situationsgemeinschaft mit Jason Cameron aus Bravos "Winter House", der 16 Jahre jünger ist als sie, und der Westflügel war noch nie so lebendig. Er ist eine lustige Ablenkung, während sie sich darauf vorbereitet, dass ihre Erstgeborene, Grace, aufs College geht. Obwohl Gizelle sich mit Karen gut versteht, erleben sie und Robyn eine andere Facette ihrer Freundschaft, da Gizelle ihre Gefühle gegenüber Juans Handlungen ohne Umschweife zum Ausdruck bringt.