Am 1. November startet «Ink Master»

US-Fernsehen

Die neue Sendung wird bei Paramount+ ausgestrahlt. In Deutschland ist das Format vorerst nicht zu sehen.

Paramount+ gab bekannt, dass Staffel 15 der erfolgreichen Wettbewerbsserieam Mittwoch, den 1. November, mit drei brandneuen Episoden in den USA, Kanada, Großbritannien und Australien exklusiv auf dem Dienst Premiere haben wird.Produziert von MTV Entertainment Studios und Truly Original, wird die Show von Joel Madden, Künstler, Unternehmer, Kulturenthusiast und Sänger der Pop/Punk-Band Good Charlotte, moderiert. Der dreimalige Champion DJ Tambe ist Mitglied der Jury, zu der auch Ryan Ashley, der erste weibliche Tattoo-Künstler, der den Wettbewerb gewonnen hat, und Nikko Hurtado, einer der weltbesten Künstler für Farbrealismus, gehören.In der neuen Staffel treten 15 neue Künstler in den Shop ein, um am ultimativen Tattoo-Wettbewerb teilzunehmen, bei dem sie sich in zermürbenden Flash-Challenges und epischen Eliminations-Tattoos messen, in der Hoffnung, mit 250.000 Dollar und dem Titel "Ink Master" nach Hause zu gehen.