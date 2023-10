Blockbuster-Battle

Der grüne Oger Shrek trifft auf die gelbe Familie Simpson aus Springfield.

(Kabel Eins, 20:15 Uhr)Shrek und Fiona sind glücklich verheiratet. Als Shreks Schwiegervater Harold erkrankt, ernennt er ihn zu seinem Nachfolger als König. Kurz darauf stirbt Harold. Da der Oger keinesfalls König werden möchte, begibt er sich zusammen mit seinen Freunden Esel und dem gestiefelten Kater auf die Suche nach Fionas Cousin Arthur, dem rechtmäßigen König. Seine Abwesenheit nutzt Prinz Charming, um den Thron mit einer Armee Märchenbösewichte umgehend einzunehmen.The Movie Database (TMDB): 6Rotten Tomatoes Audience Score: 5Metascore: 6IMDb User Rating: 6(ProSieben Maxx, 20:15 Uhr)Homer Simpsons Inkompetenz ist legendär. Diesmal übertrifft er sich aber selbst und löst in Springfield das totale Chaos aus. Dabei fängt alles so harmlos an: mit einem kleinen Schwein, das Homer vor dem Schlachtermesser rettet und zu Marges Unmut in die Familie aufnimmt. Doch schon bald steht Springfield am Abgrund; das ökologische Gleichgewicht ist geschädigt, die Stadt unter einer gigantischen Käseglocke versiegelt, und dann sollen alle Bewohner eliminiert werden.The Movie Database (TMDB): 7Rotten Tomatoes Audience Score: 8Metascore: 8IMDb User Rating: 7(Disney Channel, 20:15 Uhr)Jane Nichols stand bereits 27 mal vor dem Altar - jedoch nicht als Braut, sondern als Brautjungfer. Als gute Freundin ist sie unschlagbar, nur mit der Liebe will es nicht so recht klappen. Seit Jahren ist sie heimlich in ihren Boss George verliebt. Der verguckt sich leider in Janes Schwester Tess und will sie heiraten. Jane soll natürlich wieder einmal Brautjungfer werden und ist am Boden zerstört. Ablenkung bringt nur der zynische Kevin Doyle, der so gar nicht der Mann ist, den Jane sich immer erträumt hat. Ob er trotzdem der Richtige ist?The Movie Database (TMDB): 6Rotten Tomatoes Audience Score: 6Metascore: 5IMDb User Rating: 6