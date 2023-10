DMAX macht mit «Naked Survival» weiter

TV-News

Der Männersender startet Mitte Oktober schon die neunte Staffel.

Der Freitagabend hat bei DMAX wieder einen Sinn: Der Männersender strahlt die neunte Staffel der amerikanischen Reality-Dokumentationaus. Die neuen Geschichten starten am 13. Oktober 2023 und werden um 20.15 Uhr gezeigt. Die Sendung ist in den Vereinigten Staaten von Amerika unter dem Titel «Naked and Afraid» produziert worden. DMAX strahlt die Episoden aus, die im Jahr 2018 on air gingen.Für Schamgefühle wegen nicht vorhandener Kleidung fehlt den Protagonisten dieser Serie schlicht die Zeit, denn in der Wildnis haben andere Dinge Priorität. Zufällig zusammengewürfelte Pärchen versuchen 21 Tage lang mit minimaler Ausrüstung in den unwirtlichsten Regionen der Welt zu überleben. Im kolumbianischen Sumpf, im Regenwald von Chiapas und in der Kalahari sind sie komplett auf sich allein gestellt, die fehlende Garderobe wird dort schnell zur Nebensache.Für die Überlebenskünstlerin Leah Chandler und den Schamanen Caesar Aliva ist das 21-tägige Überleben in einem verzauberten Maya-Dschungel in Chiapas, Mexiko, ein Kampf gegen erstickende Feuchtigkeit, hungrige Raubtiere, sintflutartige Regenfälle, unerbittliche Insekten und berauschende Früchte. Leah musste am dritten Tag aufgeben, als ihr bereits verletztes Schlüsselbein erneut verletzt wurde; Caesar gab schließlich am neunten Tag aufgrund von Schlaf- und Nahrungsmangel sowie ständigen Insektenangriffen auf.