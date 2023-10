«Tell Me Everything» geht weiter

England

Das provokante Teenager-Dramastartet bei ITVX in die zweite Staffel. Im Rahmen eines zweistufigen Vertrags mit ITV wird derzeit die zweite Staffel von «Tell Me Everything» produziert. Die Serie wird von Noho Film and Television in Zusammenarbeit mit ITV Studios hergestellt und von Mark O'Sullivan entwickelt. Das sechsteilige Drama wird voraussichtlich im nächsten Jahr auf ITV2 und ITVX ausgestrahlt. Die Serie wurde von Polly Hill, Head of Drama, und Huw Kennair Jones, Drama Commissioner, für ITVX in Auftrag gegeben. Huw wird die Produktion der Serie im Namen von ITV beaufsichtigen.Die Serie basiert auf wahrheitsgetreuen Beobachtungen über das Aufwachsen in den 2020er-Jahren und beleuchtet einige der sehr spezifischen Herausforderungen, mit denen diese Generation konfrontiert ist, sowie die damit verbundenen Auswirkungen auf ihre psychische Gesundheit.Die Serie knüpft dort an, wo sie in der ersten Staffel aufgehört hat: Jonny und seine Familie sind nach Hitchin gezogen – ein neues Haus, ein neues College und ein Neuanfang. Jonny setzt seinen Weg der Genesung fort und hat begonnen, sich mit anderen Studenten am College anzufreunden – Naisha, Dylan, Ella und Bex. Ella ist impulsiv und bringt sich oft in gefährliche Situationen. Naisha ist seit kurzem Single, und obwohl sie behauptet, darüber glücklich zu sein, ist sie oft das dritte Rad am Wagen ihres besten Freundes Dylan und seines Freundes Tommy. Dylan hat mehrere Jahre seines Lebens in einem Heim verbracht und wohnt bei seiner besten Freundin Naisha, obwohl er das Gefühl hasst, ein Fall für die Wohlfahrt zu sein. Und Bex, die ebenfalls neu an Jonnys College ist, ist unsicher in dieser neuen Clique. Gemeinsam durchleben sie die Höhen und Tiefen, die Prüfungen und Schwierigkeiten des Teenagerlebens am Hitchin College.