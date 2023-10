Vierte «Rock the Block»-Staffel startet

TV-News

Am Donnerstagabend strahlt Home and Garten TV hierzulande die neue Staffel aus.

Der Fernsehsender Home and Garten TV, auch HGTV genannt, startet am Donnerstag, den 23. November, die Deutschlandpremiere der vierten-Staffel. Diese sechsteilige Reihe handelt von einer Renovierungs-Challenge in Colorado und wird um 20.15 Uhr ausgestrahlt."Alles an dieser Staffel von «Rock the Block» ist riesig: die Häuser, die Budgets, sogar die Kulissen sind gewaltig", sagte Loren Ruch, Head of Content, HGTV. "Und zum ersten Mal befinden sich die Häuser in einer Sackgasse, so dass die Teams während des gesamten Wettbewerbs einen freien Blick auf die Häuser der anderen Teams haben. Wir können es kaum erwarten, zu sehen, wie diese äußerst talentierten Experten ihre erstaunlichen Entwürfe zum Leben erwecken."Unter der Leitung des beliebten Schreiners, Handwerkers und Designexperten Ty Pennington werden in der neuen sechsteiligen Staffel die größten Häuser und die größten Budgets in der Geschichte von «Rock the Block» zu sehen sein. Vier Teams von HGTV-Experten treten in einer epischen Renovierungsschlacht in der malerischen Stadt Berthoud, Colorado, gegeneinander an. Zu den Konkurrenten gehören die Renovierungsexperten Bryan und Sarah Baeumler («Renovation Island»), die Experten für Luxusdesign Michel Smith Boyd und Anthony Elle («Luxe for Less»), der Bauernhausfanatiker Jonathan Knight und die High-End-Wohndesignerin Kristina Crestin («Farmhouse Fixer») sowie der milliardenschwere Immobilienmakler und Hausversteigerungsexperte Page Turner und der außergewöhnliche Bauunternehmer Mitch Glew von «Fix My Flip».