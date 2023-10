Fola-Evans-Akingbola-Doku bei Sky

England

Der englische Sky-Sender hat sich die Rechte an einer Afro-Haar-Sendung gesichert.

Sky UK und Irland kündigte den Erwerb von «Untold Stories» an:, eine neue Dokumentation der britischen Schauspielerin und Filmemacherin Fola Evans-Akingbola («Ten Percent», «The Night Agent»), die die unerzählte Geschichte der Afro-Haare am Filmset aufdeckt.In exklusiven Interviews mit Stars wie Naomie Harris ( «Moonlight» ► , «Skyfall»), Nathalie Emmanuel («Game of Thrones»), David Ajala («Star Trek: Discovery») und Verona Rose («Top Boy») teilen schwarze britische Entertainer zum ersten Mal ihre Geschichten über die versteckten Kämpfe mit dem Haar am Start. In diesem beeindruckenden Dokumentarfilm zeichnet Fola Evans-Akingbola ein intimes Bild davon, wie etwas scheinbar so Oberflächliches wie Haare schnell eine ganze Geschichte darüber aufdeckt, was es bedeutet, an einem Ort, den man sein Zuhause nennt, anders zu sein.Fola Evans-Akingbola und Jordan Pitt, die Filmemacher, sagten: "Wir fühlen uns geehrt, dass aufstrebende und etablierte Stars der britischen Unterhaltungsindustrie uns ihre Geschichten anvertraut haben, die noch nie erzählt wurden. Ihre Kämpfe zwingen uns dazu, unser Denken über Rasse, Identität und Zugehörigkeit zu überdenken. Der Dokumentarfilm zelebriert die Schönheit von Afro-Haar und wir hoffen, dass er einen positiven Beitrag zum Wandel in der Branche leisten wird. Wir freuen uns, dass der Film sein Zuhause bei Sky gefunden hat."