«Team Wallraff» mit mauen Werten

Quotennews

Im Anschluss sollte die Sendung «stern Investigativ» punkten. RTL sendete bis 00.43 Uhr Neuware.

In den vergangenen Jahren beschäftigte sich Günther Wallraff hauptsächlich mit der Pflege und Burger King. In dieser Woche deckte man indas Thema mangelnde Fürsorge in Kindertagesstätten auf. Zuletzt sahen zwischen 1,58 und 1,96 Millionen Menschen die zweistündigen Reportagen des Senders RTL . Die neue Ausgabe sorgte für eine Reichweite von 1,36 Millionen, wobei 0,66 Millionen zwischen 14 und 49 Jahre alt waren. Die Marktanteile beliefen sich auf 5,7 Prozent bei allen sowie 13,6 Prozent bei den jungen Menschen.Mitsicherte sich die Kölner Fernsehstation danach 1,05 Millionen Zuschauer und formte 5,9 Prozent Marktanteil. Bei den Umworbenen standen 0,48 Millionen dem Papier, der Marktanteil bewegte sich bei 12,2 Prozent. Mitstartete die Mediengruppe ein neues Projekt, denn die aktuelle Cover-Story soll auch im Fernsehen ausgewertet werden. Das Thema Elon Musk zog 0,70 Millionen Zuschauer an und sicherte sich 5,4 Prozent Marktanteil. In der Zielgruppe waren 0,30 Millionen Zuschauer dabei und generierten 11,5 Prozent Marktanteil.Nach 85 Minuten Recherche setzte die Fernsehstation auf, die von Christoph Hoffmann moderierte Ausgabe verbuchte 0,46 Millionen Zuschauer. Die Zusammenfassung des Tages fuhr 5,7 Prozent bei allen sowie 9,7 Prozent bei den jungen Menschen ein. Maik Meuser und Clara Pfeffer berichten am World Cleanup Day über die Bekämpfung von Müll. 0,35 Millionen Menschen sahen das knapp 20-minütige Special in der Nacht, das 5,1 Prozent Marktanteil holte. Unter den jungen Zuschauenden befanden sich 0,11 Millionen und 8,9 Prozent Marktanteil wurden eingefahren.