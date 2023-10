«Real Murders of Los Angeles» starten

US-Fernsehen

Der Sender Oxygen hat zahlreiche neue Folgen im Gepäck.

Los Angeles hat mehr zu bieten als den Glanz und die Faszination Hollywoods, die Millionäre in den Nobel-Vierteln Bel Air und Beverly Hills oder die flinken Surfer in Venice und Malibu. In der Stadt der Engel, in der jeder nach dem unerreichbaren Luxusleben strebt, gibt es einige, die bereit sind zu töten, um es zu bekommen. Oxygen True Crime weitet seine-Franchise auf Los Angeles aus und blickt hinter die glamouröse Fassade der Stadt, um eine dunkle Schattenseite aufzudecken, in der das Streben nach dem amerikanischen Traum tödlich enden kann.Die Premiere vonfindet am Freitag, den 6. Oktober um 21.00 Uhr statt. Die Schauspielerin und «Real Housewife of Beverly Hills» Garcelle Beauvais, eine Expertin für alles, was in L.A. passiert, führt die Zuschauer als Erzählerin der Serie über den Samtstrick hinaus. Beauvais führt die Zuschauer durch wahre Geschichten von Opfern, deren Träume von skrupellosen Killern zerstört wurden, deren Gier nach Ruhm und Reichtum sie dazu brachte, anzügliche, sündige und skandalöse Morde zu begehen.Zu den ersten Fällen gehört eine frisch verheiratete Frau, die zu Hause von der sitzengelassenen Ex-Geliebten ihres Mannes ermordet wurde, die ihre Verbindungen zur Polizei nutzte, um ihre Beteiligung jahrelang zu verschleiern.