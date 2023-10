«Race Across the World» startet noch 2023

England

Die Fernsehshow wird bei der BBC eine Heimat finden.

Der Rundfunksprecher Alex Beresford und sein Vater Noel, die Sängerin Mel Blatt und ihre Mutter Helene, der McFly-Schlagzeuger Harry Judd und seine Mutter Emma sowie der britische Rennfahrer und Experte Billy Monger und seine Schwester Bonny machen sich auf den Weg zum mit Spannung erwartetenDie epische Reise, die in Marrakesch, Marokko, dem nordwestlichsten Land Afrikas, beginnt und in Tromsø, Norwegen, der Hauptstadt der Arktis, endet, wird 24 Länder und über 10.000 km umfassen. Die Route führt die Paare durch alle Landschaften und Kulturen, die dieser Teil der Welt zu bieten hat: von der großen nordafrikanischen Stadt Marrakesch über die Häfen und Strände des Mittelmeers bis hin zu unvergleichlichen historischen und kosmopolitischen Städten, den mächtigen Alpen, dem unerforschten Mitteleuropa, dem märchenhaften Baltikum und dem verschneiten Skandinavien.In dieser sechsteiligen Prominentenversion der beliebten Serie fahren die vier Prominenten und ihre Rennpartner zu einer Ziellinie, die Tausende von Kilometern entfernt ist – ohne Flugreisen oder andere Annehmlichkeiten des modernen Lebens. Ohne jeglichen Komfort und Luxus müssen sie sich auf ihre Fähigkeiten, ihre Gerissenheit, ihren Einfallsreichtum und ihre harte Arbeit verlassen, um erfolgreich zu sein. Ohne Kreditkarten, Smartphones oder Internetzugang und nur mit dem Geld, das sie für die Flugreise zu ihrem Zielort benötigen, müssen sie unterwegs zusätzliches Geld verdienen und auf die Hilfe von Fremden zählen, um weiterzukommen. Diese unglaubliche Reise wird einen einzigartigen Einblick in die Prominenten und ihre Beziehungen zu ihren Reisebegleitern geben.«Celebrity Race Across The World», eine sechsteilige Reality-Serie für BBC One und BBC iPlayer, wird später in diesem Jahr ausgestrahlt. Lucy Shepherd, Tim Harcourt, Jo Harcourt-Smith und Mark Saben sind die ausführenden Produzenten für Studio Lambert. Lucy Curtis ist die Serienproduzentin, Maria Kennedy ist Line Producer und Kezia Walker ist die Produktionsleiterin. Die Serie wurde von Catherine Catton, Head of Commissioning, Factual Entertainment and Events, in Auftrag gegeben, und der Commissioning Editor ist Michael Jochnowitz. Sie wird von All3Media International vertrieben.