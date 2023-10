«State of the Race» geht international auf Sendung

International

Die nächste US-Präsidentenwahl steht vor der Tür. CNN startete am 27. September mit einer neuen Sendung.

Während die US-Präsidentschaftswahlen 2024 immer heißer werden, kehrtmit Kasie Hunt zu CNN International zurück und bringt das globale Publikum direkt ins Zentrum eines vielversprechenden Rennens um das Weiße Haus. Die völlig neu gestaltete, einstündige Sendung, die vom CNN-Büro in Washington DC aus moderiert wird, bietet einen täglichen Überblick über den Stand der Wahlen in Amerika, indem sie über Neuigkeiten berichtet, Gespräche anregt und den parteiischen Lärm durchbricht. Mit einer Mischung aus Interviews mit Nachrichtensprechern, Diskussionen und Berichten aus der Praxis wird «State of the Race» den Zuschauern auch die neuesten Informationen über die Kandidaten, ihre Kampagnen und die Wähler, die sie vertreten wollen, liefern. Die neue Sendung wird um 12.00 Uhr Ostküstenzeit ausgestrahlt."Unsere Aufgabe ist es, den Geschichten, die die Wahl prägen, auf den Grund zu gehen, indem wir unsere Zuschauer mit den schärfsten Analysten, den am besten vernetzten Meinungsforschern und Wahlkampf-Insidern sowie den großen Namen, die die Nachrichten bestimmen, zusammenbringen", sagte Hunt. "Ich freue mich darauf, den Zuschauern dabei zu helfen, die einzigartigen Aspekte des politischen Systems der USA besser zu verstehen, einschließlich all der Caucuses, Vorwahlen, Kongresse und anderer Besonderheiten, die das Rennen beeinflussen. Vor allem aber werden wir den Zuschauern in ganz Amerika und auf der ganzen Welt zeigen, worauf es ankommt und warum."Mike McCarthy, EVP und General Manager von CNN International, sagte: "Unser globales Publikum weiß, welche Auswirkungen die US-Politik auf den Rest der Welt hat, vom Klimawandel über den Krieg in der Ukraine, die Beziehungen zu China, die Weltwirtschaft und vieles mehr. Mit Kasie Hunt als Moderatorin kehrt «State of the Race» zurück und ist Teil unseres Engagements, CNN International zur ersten Adresse für Nachrichten und Analysen über das entscheidende Rennen um das Weiße Haus zu machen. Die Sendung reiht sich in ein aktualisiertes Programm ein, das Bianna Golodryga als Co-Moderatorin von «One World» mit Zain Asher begrüßt und «Connect the World» um eine Stunde vorverlegt, um den Zuschauern ein frisches und unverzichtbares Programm zu bieten, das von den Weltklasse-Journalisten von CNN gestaltet wird."