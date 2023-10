Wider erwarten: Hulu setzt «Only Murders in the Building» fort

US-Fernsehen

Eigentlich sollte die die Serie nach drei Staffeln enden. Jetzt änderte der Disney-Konzern seine Strategie.

Hulu hatfür eine vierte Staffel verlängert. Steve Martin, Martin Short und Selena Gomez spielen die Hauptrollen in einer Serie über drei Nachbarn, die einen Podcast über den Mord an ihrem Mitbewohner aufnehmen. In der dritten Staffel verfolgen sie den Mörder von Ben Glenroy (Paul Rudd), einem berühmten Schauspieler, der am Premierentag von Olivers Broadway-Debüt stirbt. Meryl Streep verkörpert Loretta Durkin, eine Schauspielkollegin.Steve Martin und John Hoffman sind Mitschöpfer von «Only Murders in the Building» und fungieren eben Short, Gomez, Dan Fogelman und Jess Rosenthal auch als ausführende Produzenten. Die Serie stammt von 20th Television. Eigentlich wollte Hulu die Serie nach der dritten Staffel beenden, doch nun hat man eine Kehrtwende eingelegt. Obwohl die aktuelle Fernsehsaison nicht mit aktuellen Serien ausgestattet werden kann, befinden die Verantwortlichen von ABC die Hulu-Serien weiterhin als minderwertig «Only Murders in the Building» ist die meistgesehene Comedyserie auf Hulu und Staffel 3 hatte die höchste Zuschauerzahl pro Folge. Genaue Zuschauerzahlen hält der Disney-Konzern allerdings streng geheim. “Mit Staffel 3 muss sich «Only Murders in the Building» nicht mehr etablieren oder gar beweisen, dass es an seinen eigenen Erfolg anknüpfen kann. Sie muss sich auch nicht mehr mit dem ethischen Dilemma des Genres "True Crime" auseinandersetzen, das sie persifliert und in dem grausame Unglücke zu wohltuender Unterhaltung werden“, schrieb Variety zum Auftakt . „Stattdessen steht es der Serie frei, ihren Status mit Stars vom Kaliber Streeps zu nutzen und diese Schauspieler in eine Geschichte zu integrieren, die zunehmend das Zeug zu einer anpassungsfähigen Institution hat.“