Studiocanal entwickelt «Miffy»

Die Serie wird derzeit mit CANAL+ entwickelt und soll 2025 auf dem Sender ausgestrahlt werden.

STUDIOCANAL hat in Zusammenarbeit mit MERCIS und SUPERPROD ANIMATION Pläne für die Entwicklung und Produktion einer neuen CGI-Serie des weltweit bekannten Kinderanimationsklassikersbekannt gegeben. Francoise Guyonnet, Executive Managing Director TV Series, STUDIOCANAL, gab dies auf der Brand Licensing Europe (BLE) in London bekannt, zusammen mit Marja Kerkhof, Managing Director, MERCIS, sowie Clément Calvet und Jérémie Fajner, Mitbegründer der SUPERPROD GROUP.Basierend auf der weltberühmten Figur Miffy, die 1955 von Dick Bruna erschaffen wurde und in mehr als 30 Büchern vorkommt, wird eine brandneue Zeichentrickserie des beliebten Häschens produziert, um die Kinder von heute im Vorschulalter und alle Menschen, die sie auf der ganzen Welt lieben, zu begeistern und mitzureißen.«Miffy» - der "süße, lebhafte kleine Hase" hat sich zu einer komplexeren, lustigen und einnehmenden Figur entwickelt, die in einer aufregenden, modernen Welt lebt. Die neue «Miffy» -Serie zeichnet sich dadurch aus, dass sie den Schwerpunkt auf charakterorientierte Geschichten legt, die emotionale Lektionen vermitteln. MIFFY ist positiv, kreativ und spontan, manchmal sogar impulsiv, was zu kniffligen Situationen führen kann, die sie dank ihrer positiven Einstellung und ihres Einfühlungsvermögens geschickt meistert.Francoise Guyonnet sagt: "Wir respektieren das Erbe dieser wunderbaren Figur und freuen uns, an der Verwandlung von MIFFY mitzuwirken, die zwar ihren ikonischen Look beibehält, aber nun eine frische und moderne Vision hat. Zusammen mit unseren Co-Produzenten bei MERCIS und SUPERPROD ANIMATION wollen wir sicherstellen, dass eine so geliebte Figur den Test der Zeit übersteht, indem wir ihre Anziehungskraft ausweiten, um die Herzen von Kindern und Familien auf der ganzen Welt zu erobern. Nach dem anhaltenden Erfolg von STUDIOCANALs Paddington, einer seit 65 Jahren geschätzten und geliebten Figur, ist es wunderbar, heute diese Ankündigung zu machen, die unsere Ambitionen im Bereich Qualitätsfranchise unterstreicht."Marja Kerkhof fügt hinzu: "STUDIOCANAL verfügt über eine einzigartige Erfahrung in der Zusammenarbeit mit klassischen und ikonischen Marken im Kinderbereich, und wir freuen uns sehr, dass wir ihnen und SUPERPROD ANIMATION die Zusammenarbeit bei diesem wichtigen Projekt anvertrauen konnten. Wir freuen uns sehr, dass MIFFY mit komplett neuen Geschichten, neuen Kulissen und Schauplätzen sowie neuen Charakteren, wie ihrem kleinen Bruder Bun, den zukünftigen Generationen wieder vorgestellt wird. Diese Serie wird ein neuer Meilenstein für Miffy sein."