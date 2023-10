«Romanzo Criminale» und «Gomorra» bekommen Spin-Offs

International

Der Sender Sky Italia arbeitet mit Cattleya an der Fortsetzung der Serien.

Sky Studios und Cattleya - Teil der ITV Studios - arbeiten an den Vorläufern von zwei ihrer kultigsten und repräsentativsten Serien, sowohl in Italien als auch international:und, zwei Sagas, zwei echte Marken, die einige der spannendsten und erfolgreichsten Seiten der italienischen Seriengeschichte geschrieben haben.Die Entstehungsgeschichte von «Romanzo Criminale» wird sich auf die Jahre vor dem Aufstieg der Banda della Magliana konzentrieren: eine römische Kriminalgeschichte, die vor den Ereignissen spielt, die in den beiden Staffeln der Serie erzählt werden, die aber an die Figuren anknüpft. Auch der "Vater" der historischen Serie, Giancarlo De Cataldo, Autor des gleichnamigen Romans ist wieder mit an Bord des Projekts.Ebenfalls zurück ist die internationalste italienische Fernsehserie, die weltweit in über 190 Ländern verkauft wurde. Die von Roberto Savianos Bestseller inspirierte Sky-Original-Serie, die auf der Liste der besten nicht-amerikanischen TV-Serien des Jahrzehnts 2010-2020 der New York Times den fünften Platz belegte, wird ihre Reise auf globaler Ebene mit einem Prequel fortsetzen, das den kriminellen Aufstieg des Bosses Pietro Savastano von einem Straßenkind zum wichtigsten und skrupellosesten Boss Neapels erzählt. Die Autoren des Projekts sind erneut Leonardo Fasoli und Maddalena Ravagli.Nils Hartmann, EVP Sky Studios für Italien, sagte: „«Romanzo Criminale» und «Gomorra» haben die Regeln der italienischen Serialisierung neu geschrieben. Mehr noch: Wenn Fiktion in Italien zu einer Fernsehserie geworden ist, dann dank «Romanzo», das einen neuen und bisher unübertroffenen Weg eröffnet hat, und dank «Gomorra», das diesen Weg nach diesem Beispiel noch weiter gegangen ist. Mit Cattleya haben wir sie erdacht und dann produziert, indem wir typisch kinematografische Produktionswerte eingesetzt haben, die für ein Fernsehprodukt bisher undenkbar waren, so dass sie einen Platz zwischen den besten Hollywood- und europäischen Titeln finden konnten. In der Sprache der besten internationalen Serien haben sie durch eine universelle Genregeschichte Millionen von Fans in der ganzen Welt erobert und Talente hervorgebracht, die damals noch fast Newcomer waren und heute wahre Stars des italienischen Fernsehens und Kinos sind. Mit diesen beiden neuen Projekten werden wir die Welten dieser beiden beliebten Geschichten erweitern, indem wir zu unseren identitätsstiftenden Ursprüngen zurückkehren, aber mit einem Blick in die Zukunft".