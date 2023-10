Martin Lehwald: Wir hatten nie vor, einen nischigen Themenfilm zu machen

Interview

Am Freitag kommt «Einfach Nina» im Ersten. Dort steht ein Junge im Mittelpunkt, der künftig als Nina leben möchte.

Nein. Weder „filmisch“, noch privat war das Thema Neuland für mich. Eigentlich schon seit meiner eigenen Kindheit, begleiten mich Themen, die die Statik von erlernter Identität und tradierten, ansozialisierten Rollenbildern in Frage stellen.Daher gab es in der Vergangenheit schon sehr unterschiedliche Annäherungen an das Thema. Seit einer Weile verfolge ich zum Beispiel auch ein Projekt, das sich mit dem Lebensweg eines indischen Transmenschen beschäftigt («KOHINOOR» (aka «Eunuch»)), einer sehr besonderen, starken, archaischen und vor allem universellen Geschichte, von Udita Bhargava. Da wir auf dem langen, steinigen Weg, einen so ambitionierten Film aus Europa heraus zu finanzieren, immer wieder gefragt worden sind, warum wir uns denn nicht mit einem Phänomen wie diesem in Deutschland beschäftigen, segelte «Einfach Nina» mitten bei uns durch eine sperrangelweit geöffnete Tür…In «Einfach Nina» geht es um die achtjährige Nina, die bisher als Niklas durch die Welt gegangen ist und sich nun ein Herz fasst, und ihrer Familie mitteilt, dass sie schon immer ein Mädchen war und endlich als solches leben möchte. Wir begleiten Nina auf ihrem Weg mit allen Hindernissen und Herausforderungen um sie herum.Ganz ehrlich. Wir verstehen das, was wir Trans-Sexualität nennen, ja selbst als Erwachsene so lange nicht, so lange wir nicht selbst aus den Augen eines transidenten Menschen schauen können. Insofern kann es nur eine Annäherung geben. Ich weiß, dass sich Arian und seine Eltern in Absprache mit uns und der Regisseurin sehr gründlich und sensibel an die Materie herangetastet hat. Im Beisein Karin Heberleins haben sie dann im Vorfeld auch Gespräche mit Transmädchen geführt. Arian war dabei ungeheuer neugierig, hatte keinerlei Berührungsängste und einen großen Spaß daran, sich auf dieses Abenteuer einzulassen.