ZDF feiert 50 Jahre «auslandsjournal» mit neuem Format

TV-News

Am heutigen Mittwoch ist das Auslandsformat «Global PolitiX» in der ZDFmediathek abrufbar. Es geht unter anderem um den chinesischen Machthaber Xi Jinping.

Anlässlich des 50. Jubiläums des ZDF-Magazins «auslandsjournals» startet das ZDF am heutigen Mittwoch, 4. Oktober, das neue digitale Format. Die Reportage-Serie ist in der ZDFmediathek abrufbar und verspricht einen klaren Blick auf aktuelle geopolitische Konflikte und Zusammenhänge, die von ZDF-Auslandskorrespondenten dargelegt werden.In der ersten Episode analysiert Miriam Steimer, Leiterin des ZDF-Studios in Ostasien in Peking, die Entwicklung Chinas unter Staatspräsident Xi Jinping in den letzten zehn Jahren. Sie beleuchtet das geleakte Staatsdokument „Dokument Nr. 9“ von 2013, das vor westlichen Einflüssen warnte, und zeigt, wie China Kontrolle und Überwachung als politische Instrumente einsetzte.Die zweite Episode von «Global PolitiX» wird im November 2023 veröffentlicht und widmet sich der geopolitischen Bedeutung des Kaukasus. Die ZDF-Russlandkorrespondenten untersuchen die Interessen Russlands, der Türkei und anderer Anrainerstaaten sowie den Konflikt zwischen Armenien und Aserbaidschan. Das Format bringt verschiedene Perspektiven zusammen und bietet Analysen und Einordnungen zu aktuellen Themen.