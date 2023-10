«Lillys Verschwinden»: Heino Ferch und Jessica Schwarz drehen ZDF-Zweiteiler

TV-News

Der Zweiteiler ist vom Grundsetting des Falles „Maddie“ inspiriert. Die Dreharbeiten finden auf Mallorca statt.

Das ZDF arbeitet derzeit an einem neuen Filmprojekt und hat die ZDF-Studios-Tochter Network Movie mit der Produktion des Zweiteilers(Arbeitstitel) beauftragt. Drehbuchautor und Regisseur Thomas Berger hat sich für diesen Film unter anderem vom Grundsetting des Falles "Maddie" inspirieren lassen, daraus aber eine ganz eigene Geschichte entwickelt, wie es vom Mainzer Senders heißt.Den starbesetzten Cast führen die Hauptdarsteller Jessica Schwarz und Heino Ferch an, die Eltern Anna und Robert Bischoff der fünfjährigen Lilly verkörpern, die aus einem Ferienapartment auf Mallorca verschwindet. Das kleine Mädchen wird dabei von Minou Troll verkörpert. In weiteren Rollen spielen unter anderem Mona Pirzad, Felix Klare, Petra Schmidt-Schaller, Natalia Wörner, Mohamed Achour, Andreas Lust, Regula Grauwiller, Miriam Maertens und Barbara Focke.Panisch vor Angst informieren Anna und Robert die örtliche Polizei, die vergeblich nach dem Mädchen sucht. Auch Hinweise aus der Bevölkerung bringen keinen Erfolg; mögliche Tatverdächtige müssen aus Mangel an Beweisen wieder freigelassen werden. Plötzlich geraten Lillys Eltern selbst unter Verdacht. Die junge Kommissarin der spanischen Polizei, Isabell Navarro (Pirzad), hat Hinweise gesammelt, die Anna Bischoff schwer belasten. Die Ermittlungen fokussieren sich nun auf die verzweifelten Eltern, Indizien drohen den endgültigen Beweis für ihre Schuld zu erbringen. Anna und Robert flüchten zurück nach Deutschland, das verschwundene Kind wird zur schweren Belastung für die Familie. Dann plötzlich weist eine neue Spur auf einen Verdächtigen hin. Die Bischoffs kehren heimlich auf die Ferieninsel zurück. Wird es ihnen gelingen, den Entführer von Lilly aufzuspüren, bevor die spanische Polizei sie endgültig verhaftet?Die Dreharbeiten finden vor Ort auf Mallorca statt, gedreht wird noch bis zum 8. November. Als Produzenten fungieren Jutta Lieck-Klenke und Dietrich Kluge. Daniel Blum ist der verantwortliche ZDF-Redakteur. Ein Sendetermin steht noch nicht fest.