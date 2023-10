Neue «Dark Matters»-Staffel gestartet

Vermischtes

«Kontraste»-Moderatorin Eva-Maria Lemke moderiert wieder den Podcast vom Südwestrundfunk.

Weiter geht's mit: Die zweite Staffel der SWR3-Podcastreihe nimmt nun Organisationen außerhalb Deutschlands ins Visier. Es geht um Dienste, die die Lizenz zum Töten haben, die mit schmutzigen Methoden arbeiten oder spektakuläre Erfolge feiern und damit Weltgeschichte schreiben - ob in den USA, Russland, Israel oder anderswo.Moderatorin Eva-Maria Lemke führt durch bekannte und unbekannte Fälle von CIA, FSB, Mossad und Co. Jede Folge wird begleitet von einer Interviewreihe mit den Geheimdienstexperten der ARD. Die Tötung von Osama bin Laden am 2. Mai 2011 im pakistanischen Abbottabad durch die Navy Seals, die Eliteeinheit der US-Marine, ist die größte Geheimdienstoperation der letzten Jahre. Zu diesem Zeitpunkt ist Osama bin Laden eine der am meisten gesuchten Personen der Welt. Er ist der Mann, der für den 11. September 2001, für die Anschläge in England, Spanien, Indien, im Jemen, in Tansania und Kenia verantwortlich gemacht wird. Doch wie konnte der Terrorboss mehr als zehn Jahre lang immer wieder entkommen und schließlich verschwinden, obwohl die CIA alles tat, um den Staatsfeind Nummer eins zur Strecke zu bringen? Und warum ist die Operation, die minutiös geplant und vorbereitet wurde, im Mai 2011 um ein Haar gescheitert?Wie das Geheimdienstsystem in den USA aufgebaut ist, wie mächtig die Geheimdienste sind und ob und wie sie kontrolliert werden, darüber spricht Eva-Maria Lemke mit dem ARD-Geheimdienstexperten Holger Schmidt in einem weiteren Special. Auch der Eliteeinheit Navy Seals, die in der Begleitepisode "The Terrorist Prince and the Revenge Command" eine entscheidende Rolle spielen, widmen sich die beiden ausführlich.