TLC zeigt neue Pickel

TV-News

Das eklige Format «Dr. Pimple Popper» geht am Sonntagabend auf Sendung – eine Abwechslung zum «Tatort».

Die einen Menschen schauen den «Tatort», die anderen wollen romantische Geschichten beim ZDF-«Herzkino» sehen. Wer auch nicht mit der Übertragung der NFL zufrieden ist, kann die fünfte Staffel der Ekel-Kult-Showanschauen. TLC hat sich die Deutschland-Rechte seiner amerikanischen Schwester gesichert und zeigt die neuen Folgen ab 19. November sonntags um 20.15 Uhr.Der renommierten Dermatologin und Schönheitschirurgin Dr. Sandra Lee sind ungewöhnliche Hautprobleme nicht fremd, und in dieser neuen Folge sehen die Zuschauer noch extremere Fälle und erleben lebensverändernde Geschichten. In einem Fall halten große, schmerzhafte Keloide an den Ohren einer Transfrau sie davon ab, ihre vor über einem Jahr gestartete Reise zu vollenden. In einem anderen Fall kann die acht-jährige Wynter nicht aufhören, sich an Armen und Beinen zu kratzen. Nachdem sie Dr. Lee kennengelernt hat, verbindet die beiden die Tatsache, dass sie beide ein Ekzem haben.In dieser Staffel lernt Dr. Lee auch Dan kennen, ihren mit 1,90 Meter größten Patienten, der an Pilar-Zysten auf dem Kopf leidet. Dr. Lees Lebenswerk ist mehr als nur die Haut – sie stellt sich jeder Herausforderung mit einem Lächeln und der Liebe zu ihren Patienten und deren Haut. Für diejenigen, die alle Hoffnung auf ein normales Leben verloren haben. «Dr. Pimple Popper» wird von Ping Pong Productions für TLC produziert.