CNN Max startet durch

US-Fernsehen

Seit Donnerstag befindet sich der neue Kanal in der Betaphase.

Max, die Streaming-Plattform von Warner Bros. Discovery, hat am Donnerstag CNN Max gestartet, ein 24/7-Streaming-Nachrichtenangebot, das den Nutzern neben dem erweiterten Zugang zu Nachrichteninhalten und CNN-Originalen zur Verfügung steht. Bestehende Max-Abonnenten finden diese Sammlung von Inhalten jetzt in der oberen Navigationsleiste unter News Beta oder über dem „CNN Max“-Hub.CNN Max ist Teil einer offenen Beta-Phase für Nachrichten, die es ermöglicht, mit Produktmerkmalen, Inhaltsangeboten und originellen Geschichten zu experimentieren und zu lernen – alles unter Berücksichtigung des Inputs und Feedbacks der Max-Community. Dieser neue, rund um die Uhr verfügbare Streaming-Dienst wird dem Max-Streaming-Publikum die Unmittelbarkeit und den Wert globaler Eilmeldungen mit Top-Analysen, Kontexten und Berichten über die wichtigsten Themen der Welt bieten und das Produkt um den Komfort erweitern, Nachrichten jederzeit, überall und auf dem bevorzugten Bildschirm zu sehen.Abonnenten haben außerdem erweiterten Zugang zu CNN Originals und zusätzlichen Nachrichteninhalten auf CNN Max. Dies umfasst über 900 Episoden aktueller und älterer Programme, darunter die CNN-Originale «Who's Talking to Chris Wallace?» und «The Whole Story with Anderson Cooper» sowie CNN-Original-Serien wie die 13-fach mit dem Emmy Award ausgezeichnete Serie «Anthony Bourdain: Parts Unknown» (Staffeln 1-12) und den zweifach mit dem Emmy ausgezeichneten «Stanley Tucci: Searching for Italy» (Staffeln 1-2) sowie den CNN Films und Max Original «Navalny».