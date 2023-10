Michael Epp: Auf Malta wird ja unheimlich viel gedreht'

Interview

Nach der Bayern- und Hessenwahl setzt das ZDF auf Urlaub: «Ein Sommer auf Malta» soll die Fernsehzuschauer ablenken.

Der Film ist sicherlich eine gute Medizin für den eventuellen Kopfschmerz den man nach dem Wahltag haben wird. Abschalten kann man mit unserem Film da sicherlich ganz gut. Ob man je nach Ausgang der Wahlen noch zusätzlich ein starkes alkoholisches Getränk benötigt - muss jeder für sich entscheiden.Ganz wunderbar. Auf Malta wird ja unheimlich viel gedreht und dementsprechend sind die lokalen Crew-Mitglieder sehr erfahren. Da hat die U5 ein tolles Team zusammen gestellt. Wenn man dann noch das super Wetter mit einrechnet sind das schon tolle Bedienungen.Das Tolle an dem Dreh war ja, dass wir immer an diesen traumhaften Locations und Sehenswürdigkeiten gedreht haben. Von Valletta bis Mdina mit ihren traumhafte Altstädten bis hin zu der naheliegender Insel Gozo. Wir durften sogar in der berühmten Rotunde von Mosta drehen. Eine beeindruckende katholische Kirche auf Malta. Übrigens eine von 365 Kirchen auf der kleinen Insel Malta. Eine für jeden Tag.Nein, leider noch nicht. Umso dankbarer ist man, wenn die Arbeit einen an so schöne Locations bringt.Ich würde sagen, dass John nicht viel falsch macht, sondern einfach in gewissen Situationen noch viel dazu lernen muss. Ein bisschen wie ein Kind. Dass das ab und zu frustrierend sein kann für die Leute um ihn herum, kann ich natürlich aber auch verstehen und John im Laufe des Films auch ein bisschen…Sein Job ist definitiv gefährdet - alleine schon deswegen, da er sich partout an keine Regeln hält. Aber speziell die Situation mit den manipulierten Tests zeigt doch, wer John eigentlich ist. Er manipuliert die Tests seiner Schüler, damit sie nicht durchfallen. Trotzdem muss ich hier eine Lanze für ihn brechen - es liegt ihm unheimlich viel an seinem Job und er möchte sich und allen beweisen, dass sein undogmatischer Ansatz zum Erfolg führt, wenn auch nicht nach dem Geschmack seiner Chefin.Den Dreh habe ich ihn schöner Erinnerung da es mit den Kollegen eine tolle Zusammenarbeit war. Außerdem waren es damals im Februar auf Mallorca 22 Grad jeden Tag. Das schadet auch nicht.Alleine dass im Rahmen des Serienfestivals in Cannes zwei Preise gewonnen wurde für die beste Musik und das beste Drehbuch, zeigt ja schon dass es nicht eine Serie ist, die man schon tausend Mal gesehen hat. Es war ein sehr besonderes, spannendes Projekt!Schwierige Frage - ich glaube eher, dass durch die vielen Streamer das Angebot sich Filme und Serien aus aller Welt anzuschauen so groß geworden ist, dass man leicht etwas verpasst bzw. es einem sehr schwer macht, ein Projekt auf dem Markt zu platzieren. Ich habe zum Beispiel erst vor kurzem «When they see us» gesehen. Eine verdammt wichtige Geschichte und einer der besten Mini-Serien, die ich in den letzten Jahren gesehen habe. Trotzdem habe ich erst vor kurzem davon erfahren.Lernen kann ich generell von allen Kollegen die ohne Ego ans Set kommen. Speziell die amerikanischen waren aber immer sehr entspannt und darauf bedacht, dass es allen gut geht. Die haben aber auch immer zwei Assistenten um sie rum schwirren die ihnen jeden Wunsch von den Lippen ablesen. Das hilft, gerade in stressigen und angespannten Situationen, wie es sie beim Dreh natürlich auch immer wieder gibt.