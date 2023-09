CBS-Sportchef Sean McManus geht in Rente

Köpfe

David Berson wird der Nachfolger, wie das Unternehmen mitteilte.

Sean McManus, seines Zeichens der Chef von CBS Sports, wird vermutlich im April 2024 in die Rente verabschiedet. Er soll nun von David Berson, dem Präsidenten der Abteilung, ersetzt werden. McManus war an CBS Sports maßgeblich beteiligt und durfte auch einige Zeit die Geschicke von CBS News leiten."Dies ist der beste Zeitpunkt für einen Wechsel", sagte McManus. "Ich denke, jeder hat ein gutes Gefühl dabei, und jeder hat ein gutes Gefühl bei der Übernahme durch David". Er fügte hinzu: "Ich weiß, wie wichtig Sport ist, nicht nur für CBS Sports, sondern auch für Paramount und Paramount+, Nickelodeon und Kinofilme", sagt McManus. "Sport trägt zu all diesen verschiedenen Plattformen bei, und ich denke, das wird auch in Zukunft so sein. Sport wird in den kommenden Jahren noch wichtiger werden."Seitdem hat Berson zahlreiche Kooperationen zwischen CBS Sports und der Streaming-Plattform Paramount+ betreut und war bei der Aushandlung eines weiteren großen Deals involviert: PGA Tour Golf.