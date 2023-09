Quotencheck

Gleich sieben neue Specials waren in den Monaten August und September 2023 zu sehen.

Wie gewohnt hat VOX die Sommer-Specials von «Grill den Henssler» auf der Seebühne im Elbauenpark in Magdeburg produziert. Zum Start am Sonntag, den 6. August 2023, hatte der Koch Tim Mälzer zu Gast. Steffen Henssler unterlag seinem VOX-Rivalen, 1,49 Millionen Menschen ab drei Jahren verfolgten den Auftritt, der 6,7 Prozent Marktanteil brachte. Bei den Werberelevanten wurden 0,55 Millionen erreicht, das bedeutete 11,7 Prozent.Gustav Schäfer, Jens Knossalla und Evelyn Burdecki waren in der zweiten Sendung zu Gast, die noch 1,21 Millionen Zuschauer abholte und sechs Prozent der Zuschauer unterhielt. Unter den Werberelevanten waren 0,37 Millionen, das bedeutete erneut sehr gute 8,9 Prozent. In der dritten Folge, in der Mario Barth dabei war, sicherte sich Henssler erneut den Sieg. 1,32 Millionen Menschen verfolgten die Folge drei, die 6,8 Prozent Marktanteil holte. 10,5 Prozent Marktanteil schnappte sich VOX mit der mehrstündigen Show, die bis 23.30 Uhr andauerte. 0,42 Millionen Menschen blieben wach.Am Sonntag, den 27. August, ging die vierte Folge auf Sendung. Chryssanthi Kavazi, Bruce Darnell und Oliver Pocher schauten in Magdeburg vorbei und ließen sich von Ali Güngörmüş auf die Finger schauen. Das gefiel 1,30 Millionen Menschen und führte zu 5,9 Prozent Marktanteil. Unter den Zuschauern waren 0,36 Millionen 14- bis 49-Jährige, die 7,7 Prozent Marktanteil mitbrachten.Anfang September sahen 1,44 Millionen Menschen zu. Johan Lafer brachte 6,8 Prozent der Zuschauer mit. Unter den jungen Menschen besteckten sich 0,45 Millionen, die Martin Rütter, Ilka Bessin und Eko Fresh zusahen. Der Marktanteil unter den Zuschauern belief sich auf 10,0 Prozent. Die vorletzte Ausgabe, die mit den Köchen Ali Güngörmüş, Lucki Maurer und Ralf Zacherl besetzt war, interessierte sogar 1,56 Millionen Zuschauer, der Marktanteil wurde auf 7,5 Prozent beziffert. Bei den Werberelevanten erreichte man 0,47 Millionen, der Marktanteil belief sich auf 10,2 Prozent. Die letzte Folge, mit Ralf Zacherl als Mentor-Koch, verfolgten 1,39 Millionen und sicherte sich 7,1 Prozent unter den Werberelevanten.Die diesjährigen Sommer-Specials von «Grill den Henssler» waren erneut in Erfolg. Im Durchschnitt waren 1,39 Millionen Zuschauer dabei, der Marktanteil wurde auf 6,6 Prozent festgelegt. Auch nach vielen Jahren begeistert Steffen Henssler noch immer 0,43 Millionen Umworbene, sodass man damit 9,4 Prozent Marktanteil holte.