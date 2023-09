Will-Smith-Abend macht Kabel Eins froh

Quotennews

Kabel Eins war der meistgesehene Sender der Unterföhringer Gruppe in der Primetime. «Staatsfeind Nr. 1» strich fantastische neun Prozent Marktanteil bei den Jüngeren ein. «Quiz Taxi» hatte etwas Probleme mitzuhalten.

Im Frühjahr 2022 gewann Will Smith seinen heiß ersehnten Oscar als ‚Bester Hauptdarsteller‘, im Nachgang war er Gesprächsthema Nummer eins. Doch nicht etwa wegen seines Gewinns, sondern wegen seiner Ohrfeige gegen Comedian Chris Rock, der einen Witz über Smiths Frau machte. Smith zog sich daraufhin aus der Öffentlichkeit zurück und legte eine Pause ein. Das deutsche TV-Publikum bekam den einstigen «Prince von Bel-Air»-Darsteller aber weiterhin zu Gesicht – so wie am Montagabend.Kabel Eins sendete am Montagabend den Spielfilm, der bereits unzählige Male über die Bildschirme flimmerte und zuletzt im März auf ProSieben gesendet wurde. Diesmal schalteten 1,30 Millionen Zuschauer ab drei Jahren ein, was einem Marktanteil von 5,6 Prozent entsprach. Beide Werte lagen über den ProSieben-Zahlen im Frühjahr, als 1,21 Millionen und 4,8 Prozent gemessen wurden. In der Zielgruppe markierte der knapp dreistündige Film mit Gene Hackman als untergetauchter Überwachungsexperte 0,46 Millionen 14- bis 49-Jährige und eine relative Sehbeteiligung von herausragenden 9,0 Prozent. Ab 23:05 Uhr rückte Will Smith noch mehr ins Rampenlicht, denn Kabel Eins wiederholteaus dem Jahr 2018. Es blieben zwar nur noch 0,57 Millionen bis 0:20 Uhr wach, doch die Marktanteile blieben mit 5,2 Prozent bei allen und 8,5 Prozent bei den werberelevanten Sehern auf einem sehr hohen Niveau.Das Vorabendprogramm begann mit Mike Süssers Stippvisite bei „Wallis 46“ in Kaiserslautern. Der Montagsausgabe vonfolgten 0,43 Millionen Zuschauer, darunter 0,11 Millionen jüngere. Die Marktanteile lagen in der 18-Uhr-Stunde bei soliden 3,2 respektive starken 6,0 Prozent. Weiter ging es mit Thomas Hackenbergs 35-minütigem. Die Kölner Quizrunde sahen aber nur 0,35 Millionen Zuschauer, was die Marktanteile auf unterdurchschnittliche 1,9 sowie 3,2 Prozent drückte.sorgte ab 19:30 Uhr für 0,57 Millionen Zuschauer. Die Marktanteile beliefen sich bis zur Primetime auf 2,6 und ordentliche 5,2 Prozent.