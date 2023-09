51. International Emmy Awards: Die Nominierten

TV-News

Die Sommerhaus-Serien-Produktion «Die Kaiserin» gehört zu den besten vier Serien des vergangenen Jahres.

Im Rahmen der Nominierungen für den Emmy® 2023 wurde heute bekanntgegeben, wer für einen Emmy nominiert ist. Die Zahl der Nominierten beläuft sich auf 56 in 14 Kategorien aus 20 Ländern. Die vollständige Liste der Nominierungen kann in dieser Bekanntmachung eingesehen werden."Der International Emmy® Wettbewerb ist der Höhepunkt für die Anerkennung herausragender Fernsehleistungen auf der ganzen Welt", sagte Bruce Paisner, Präsident und CEO der International Academy. "Wir freuen uns darauf, die internationale Fernsehgemeinde im November in New York City zu versammeln, um diese herausragenden Programme und Leistungen auf unserer globalen Bühne zu würdigen." Die Nominierten kommen aus Argentinien, Australien, Brasilien, Dänemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Indien, Israel, Japan, Kanada, Mexiko, Portugal, Qatar, Schweden, Spanien, Südafrika, Südkorea und der Türkei.Der Streamingdienst Netflix hat am Dienstag bekannt gegeben, dass die Dreharbeiten zur zweiten Staffel von «Die Kaiserin» («The Empress») begonnen haben. Das Format mit Devrim Lingnaun und Philip Froissant wird im oberfränkischen Pommersfelden, in Tschechien und Italien fortgesetzt. Allerdings müssen die Produzenten die Dreharbeiten wohl unterbrechen, wenn sie bei der 51. Verleihung der International Emmy Awards am Montag, 20. November 2023, dabei sein wollen. Bei «Die Kaiserin» handelt es sich um eine Produktion von Sommerhaus Serien, für die erneut Katharina Eyssen als Showrunnerin verantwortlich zeichnet und von Robert Eyssen als Executive Producer kreativ unterstützt wird. Ebenfalls nominiert für den Deutschen Fernsehpreis. «Die Kaiserin» ist in den Kategorien „Beste Dramaserie“, „Bester Schnitt/Montage Fiktion“ und „Bestes Szenenbild Fiktion“ sowie Philip Froissant als „Bester Schauspieler“ vorgeschlagen.• «Art Is Our Voice» NHK (Japan Broadcasting Corporation), Japan• «Buffy Sainte-Marie» (Eagle Vision / White Pine Pictures), Kanada• «Los Tigres Del Norte: Historias Que Contar» (Prime Video / Filmadora), Mexiko• «Music Under the Swastika‚ The Maestro and the Cellist of Auschwitz» (3B-Produktion GmbH / Deutsche Welle), Deutschland• Gustavo Bassani in «Iosi, El Espía Arrepentido» (Oficina Burman (The Mediapro Studio) / Amazon), Argentinien• Martin Freeman in «The Responder» (Dancing Ledge Productions), Vereintes Königreich• Jonas Karlsson in «Riding in Darkness» (Jarowskij), Schweden• Jim Sarbh in «Rocket Boys» Culver Max Entertainment (Roy Kapur Films), Indien• Connie Nielsen in «Drømmeren – Karen Blixen Bliver Til» (Zentropa Episodes ApS / Viaplay / Belga / Stage 5), Dänemark• Billie Piper in «I Hate Suzie Too» (Bad Wolf), Vereintes Königreich• Shefali Shah in «Delhi Crime» – Season 2 (SK Global Entertainment / Golden Karavan / Film Karavan), Indien• Karla Souza in «Dive» (Madam / Filmadora / Infity Hill / Amazon), Mexiko• «Derry Girls» - Season 3 (Hat Trick Productions), Vereintes Königreich• «The Boss» (Star+ Original Productions / Pegsa), Argentinien• «Le Flambeau» - Season 2 (Entre 2 & 4 / Making Prod); Frankreich• «Vir Das: Landing» (Weirdass Comedy / Rotten Science), Indien• «Dossiê Chapecó - O Jogo Por Trás Da Tragédia» (Warner Bros. Discovery / Pacha Films), Brasilien• «Mariupol: The People's Story» (Top Hat Productions / Hayloft Productions / BBC), Vereintes Königreich• «Nazijäger - Reise In Die Finsternis» (Spiegel TV GmbH), Deutschland• «Witness - Serigne vs. The EU» (Zungu / Al Jazeera English), Katar• «Extraordinary Attorney Woo» (Astory / KT Studio Genie), Südkorea• «Iosi, El Espía Arrepentido» (Mediapro Studio / Amazon), Argentinien• «The Devil's Hour» (Hartswood Films / Amazon), Vereintes Königreich• «Die Kaiserin» (Sommerhaus Serien), Deutschland• «A Ponte - The Bridge Brasil» (Warner Bros. Discovery / Endemol Shine Brasil), Brasilien• «The Time Hotel: Dalida» (Mediawan / Ardimages), Frankreich• «Love by A.I.» (TBS, Smart Dog Media), Japan• «The Great British Bake Off» – Season 13 (Love Productions), Vereintes KönigreichUnited Kingdom• «A Very Ordinary World» (Magneto Prod / Canal+), Frankreich• «Lynchings» (Record TV), Brasilien• «Man vs. Bee» (RedRum Films), Vereintes Königreich• «The Mandela Project» (Paramount), Südafrika• «30 Dias Para Ganar» (North Films / N+Docs / ViX+), Mexiko• Alexia. Labor Omnia Vincit (You First Originals), Spanien• «Harley & Katya» (Stranger Than Fiction Films), Australien• «Two Sides» (T+W / Whisper Cymru), Südafrika• «Cara e Coragem» (TV Globo, Brasilien)• «Pantanal» (TV Globo), Brasilien• «Forever» (Plural Entertainment), Portugal• «Family Secrets» (Ay Yapim, Türkei)• «Reborn Rich» (Raemongraein / SLL / ChaebolSPC / VIU), Südkorea• «Infiniti» (Empreinte Digitale / Federation Entertainment Belgique), Frankreich• «Dive» (Madam / Filmadora / Infinity Hill / Amazon), Mexiko• «Life and Death in the Warehouse» (BBC Studios), Vereintes Königreich• «The Nutty Boy» (Chatrone), Brasilien• «Moominvalley» - Season 3 (Gutsy Animations), Finnland• «Rilakkuma's Theme Park Adventure» (Warf Studios / Field Management Expand Inc), Japan• «The Smeds and The Smoos» (Magic Light Pictures), Vereintes Königreich• «Built To Survive» (Butter Media / ABC / Australian Children’s Television Foundation), Australien• «Yard TV» – Season 2 (Canal Futura - Fundação Roberto Marinho), Brasilien• «Takalani Sesame» – Season 13 (Sesame Workshop / Pulp Films), Südafrika• «Triff... Anne Frank» (Cross Media / IFAGE), Deutschland• «Gudetama: An Eggscellent Adventure» (OLM, Inc.), Japan• «Heartbreak High» (Fremantle / Newbe), Australien• «Memory Forest» (TTV Production Ltd. / Kan Educational / Genesis Philanthropy Group (GPG) / Gesher Multicultural Film Fund / The AVI CHAI Foundation / Maimonides Fund), Israel• «Tierra Incógnita» (Disney+ Original Productions / Non Stop), Argentinien