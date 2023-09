Drehstart für zweite «Die Kaiserin»-Staffel

TV-News

Netflix dreht die neuen Folgen aktuell in Bayern, Tschechien und Italien.

Eine frohe Kunde aus dem Kaiserlichen Hof 💌 Die Dreharbeiten zu Die Kaiserin Staffel 2 sind offiziell gestartet! pic.twitter.com/QL3T4TDlz0 — netflixde (@NetflixDE) September 26, 2023

Der US-Streamingdienst Netflix hat die Dreharbeiten für die zweite Staffel der deutschen Historien-Seriegestartet. Gedreht wird in Tschechien und Italien sowie in der oberfränkischen Gemeinde Pommersfelden. Erzählt wird die Geschichte von Kaiserin Elisabeth, die von Devrim Lingnau verkörpert wird, und dem jungen Kaiser Franz (Philip Froissant). Die zweite Staffel setzt nach der überstandenen Krise des jungen Paares ein, wenn die beiden ihr frisches Eheglück genießen möchten.Doch es ziehen dunkle Wolken über Schönbrunn auf: Franz sieht sich in Europa unerwartet einem mächtigen Widersacher gegenüber. Und Elisabeth gerät unter großen Druck, denn ein Thronfolger soll schnellstmöglich die Zukunft des Reiches sichern. Neben Devrim und Froissant kehren auch wieder Melika Foroutan, Johannes Nussbaum, Almila Bagriacik und Jördis Triebel in ihre jeweiligen Rollen zurück.«Die Kaiserin» ist eine Produktion von Sommerhaus Serien, als Showrunnerin fungiert erneut Katharina Eyssen, die kreativ von Executive Producer Robert Eyssen unterstützt wird. Die Produzenten Jochen Laube und Fabian Maubach verantworten die Produktion. Scarlett Lacey ist Executive Producerin. Die neuen Folgen inszenieren Barbara Ott und Maximilian Erlenwein.Wann es zur Ausstrahlung kommt, steht noch nicht fest. Bis es soweit ist, haben Cast und Crew der Netflix-Serie am Mittwoch und Donnerstag zunächst die Chance auf vier Auszeichnungen beim Deutschen Fernsehpreis. «Die Kaiserin» ist in den Kategorien „Beste Drama-Serie“, „Bester Schnitt/Montage Fiktion“ und „Beste Ausstattung Fiktion“ sowie Philip Froissant als „Bester Schauspieler“ nominiert.