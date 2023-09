Drew Barrymore kommt im Oktober zurück

US-Fernsehen

Ein genauer Starttermin konnte allerdings noch nicht genannt werden.

Mitten im Streik der Autoren- und Schauspielergilden kündigte Drew Barrymore die Rückkehr ihrer nach ihr benannten Talkshow an. Kurz vor der Rückkehr wurde die Premiere am 18. September dennoch kurzfristig gecancelt. Wie das US-Fachblatt „Variety“ nun berichtet, wird man mitwieder im Oktober auf Sendung gehen.Diese Entscheidung zeichnete sich ab, nachdem die Autoren und die Studios eine vorläufige Einigung erzielten. Wie „Variety“ berichtete, wollte Barrymore ihre Mitarbeiter halten, obwohl sie keine neuen Episoden abliefert. Die Schauspielergewerkschaft SAG-AFTRA unterstützte sogar Barrymore bei ihrer Rückkehr, solange sie sich an die Regeln halten würde.Dennoch folgte die Verschiebung: "Ich habe allen zugehört und die Entscheidung getroffen, die Premiere der Serie zu verschieben, bis der Streik vorbei ist", schrieb Barrymore auf Instagram. "Ich habe keine Worte, um mich bei allen zu entschuldigen, die ich verletzt habe, und natürlich bei unserem unglaublichen Team, das an der Show arbeitet und sie zu dem gemacht hat, was sie heute ist. Wir haben wirklich versucht, unseren Weg nach vorne zu finden. Und ich hoffe wirklich auf eine baldige Lösung für die gesamte Branche."