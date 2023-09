«Wir gegen die!» setzt Talfahrt fort

Quotennews

In der vierten und wohl letzten Folge waren Jessica Schwarz und ihre Schwester Sandra die Gegner der Kebekus-Geschwister. Die Sendung baute von Woche zu Woche ab.

Geballte Frauenpower am Dienstagabend: Beiwaren alle Akteure – mit Ausnahme von David Kebekus – weiblich. Jeannine Michaelsen führte gut durch die Show, Carolin und David Kebekus spielten gegen Schauspielerin Jessica Schwarz und ihre Schwester Sandra. Das Spiel um die Ehre sahen 0,57 Millionen Zuschauer ab drei Jahren – so wenige Zuschauer wie noch nie.Die Fernsehsendung, in der zuvor andere Geschwister teilnahmen, startete mit 1,03 Millionen Zuschauern und sank auf 0,67 und 0,60 Millionen. Bei den Werberelevanten gingen die Werte von 12,7 über 9,4 auf 7,9 Prozent zurück. Die letzte Ausgabe verzeichnete 7,2 Prozent bei den jungen Menschen, 0,36 Millionen junge Menschen wurden verbucht.ging um 23.15 Uhr auf Sendung, das von Klaas Heufer-Umlauf moderierte Comedy-Format sicherte sich 0,18 Millionen Zuschauer und fuhr gruselige 1,9 Prozent ein. Die FloridaTV-Produktion verbuchte 0,11 Millionen Umworbene und sicherte sich schlechte 5,3 Prozent. Um 00.25 Uhr wiederholte ProSieben die-Episode vom vergangenen Mittwoch, die noch einmal 0,12 Millionen Zusehende anlockte. Mit 4,1 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe kann man aber nicht zufrieden sein.