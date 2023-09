Südafrika: Ein TV-Land zwischen Soaps und Shows

International

«The Masked Singer» ging erst vor wenigen Wochen zu Ende, zwei weitere Staffeln sollen folgen.

Im Sommer strahlte der südafrikanische öffentlich-rechtliche Fernsehsender SABC3 die erste Staffel vonaus. In der Jury saßen Schauspieler und Musiker Skhumba Hlophe, Influencer Sithelo Shozi, Moderator Somiziz Mhlongo und Musiker J’Something. Mpho Pops führte durch die Show, die Holly Rey als Lutscher gewann. 0,72 Millionen Einwohner sahen die Entscheidungsshow, die einen Marktanteil von neun Prozent holte. Noch im Juli war die Sendung nicht so sehr gefragt: Der Start war mit 0,54 Millionen Fernsehzuschauern etwas zurückhaltender. Im August war nurmit 0,88 Millionen Zuschauern und zehn Prozent Marktanteil erfolgreicher.Ende August war die australische Soapsehr gefragt. SABC1 strahlte das Drama am Donnerstagabend aus und sicherte sich 5,20 Millionen Zuschauer und einen tollen Marktanteil von 52 Prozent. Die Soap-Operaerreichte am 17. August 2023 mit 4,55 Millionen Zuschauern ihren Höhepunkt. Die Sendung lief am Vorabend. Die Soaperzielte am 14. August 4,26 Millionen Zuschauer.Der private Fernsehsender eTV hat in Südafrika gleich Martin Lawrence wiederholt. Los ging es am 5. August mit, der 1,66 Millionen Zuschauer anlockte und auf 16,5 Prozent Marktanteil kam. Eine Woche später waren 2,08 Millionen Menschen beidabei, der auf 31,7 Prozent Marktanteil kam. Mitte August fuhr Teil drei 2,08 Millionen Zuschauer ein, der Marktanteil belief sich auf 31,5 Prozent. Seit dem Jahr 2008 läuft die Vorabendserie «Scandal!» im Programm des Senders, die auch in Botswana und Ghana ausgestrahlt wird. Die Serie erreichte nur in Südafrika zuletzt herausragende 4,62 Millionen Zuschauer. Die Eigenproduktionfuhr 3,95 Millionen Zuschauer ein.Zuletzt haben die Fernsehsender bekannt gegeben, dass zahlreiche Shows wiederbelebt werden. Die Tanzshow «Strictly Come Dacning» und «South Africa’s Got Talent» kommen zurück und «The Masked Singer» wurde um zwei Seasons verlängert. «Idol» wie auch «The Voice», deren Reichweiten im Sinkflug sind, wurden ebenfalls verlängert. Vor allem «Idol», das nur noch 400.000 DStv-Abonnenten erreicht, bleibt hinter den früheren Werten zurück. Am Sonntagabend holte «Idols» bis zu eine Million Zuschauer.