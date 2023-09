Golden Globe Awards küren den besten Mainstream-Film

Kino-News

Außerdem wird der beste Stand-Up im Fernsehen verliehen.

Die Golden Globes haben zwei neue Kategorien bekannt gegeben: Kino- und Box-Office-Erfolge in Kinofilmen und bester Stand-Up-Comedian im Fernsehen. Die Gewinner werden bei den 81. Golden Globe Awards am Sonntag, den 7. Januar 2024, live bekannt gegeben. Der Golden Globe für Kino- und Kassenerfolge wird aus den Nominierten der umsatzstärksten und/oder meistgesehenen Filme des Jahres bestehen, die weltweit ein großes Publikum gefunden haben und außergewöhnliche kreative Inhalte produzieren. Der Preis für die beste Leistung in einer Stand-Up-Comedy im Fernsehen würdigt die herausragende Arbeit eines Komödiendarstellers."Die Golden Globes haben eine lange Tradition in der Unterstützung und Würdigung der Arbeit von Komikern, und wir freuen uns, ihre Brillanz neben den herausragenden Film- und Fernsehleistungen des Jahres zu würdigen", so Helen Hoehne, Präsidentin der Golden Globes. "Außerdem sind wir stolz darauf, die harte Arbeit und die Innovation anzuerkennen, die nötig sind, um einen Film zu machen, der sowohl ein Blockbuster als auch künstlerisch außergewöhnlich ist.""Der neue Cinematic and Box Office Achievement Award ist mehr als nur eine Auszeichnung für die umsatzstärksten und meistgesehenen Filme des Jahres", sagte Tim Gray, Golden Globes Executive Vice President. "Diese Filme wurden in der Regel nicht unter den Branchenpreisen anerkannt, aber das sollten sie auch."