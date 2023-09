3 Quotengeheimnisse

Verschiedene Wissensformate sind am Vorabend im Ersten zu sehen. Welche Rubriken gehörten zu den erfolgreichsten?

Am Dienstag, den 19. September, beschäftigte sich Thomas D mit Landstreckenschwimmer – doch das waren keine menschlichen Supersportler. 1,18 Millionen Menschen verfolgten um 19.42 Uhr die Geschichte über Grauwale, die zur Aufzucht ihrer Jungen gerne gen Süden wandern und dann wieder zurückkehren. Die kurze Sendung fuhr schlechte 5,7 Prozent Marktanteil ein. Nur 0,06 Millionen 14- bis 49-Jährige brachten 1,9 Prozent.1,19 Millionen Menschen verfolgten am vergangenen Mittwoch die Sendung mit Professor Eckart von Hirschhausen, der sich die Frage stellte, ob Norddeutschland noch zu retten sei. Ganze Küstenteile könnten abbrechen und Strände verschwinden, mahnte Hirschhausen vor 5,9 Prozent der aktiven Zuschauer. Bei den jungen Menschen sah es mit 0,18 Millionen und 4,9 Prozent deutlich besser aus als am Dienstag.Susanne Holst führt seit einigen Jahren auch durch eine Sendung vor acht. Am Donnerstag verriet sie, warum die Fußsohlen und die Handinnenflächen von Haaren befreit sind. Nur 1,05 Millionen Menschen ließen sich auf dieses Thema ein, mit einem Marktanteil von 5,2 Prozent war die Sendung nicht wirklich erfolgreich. Bei den jungen Menschen wurden vier Prozent entdeckt, die Reichweite lag bei 0,14 Millionen.