Primetime-Check

Wie schlug sich der Auftakt von «Hochzeit auf den ersten Blick» gegen die Konkurrenz von «Wer wird Millionär?» und «Die Höhle der Löwen»? Was hatte «Love Island» diesem Kampf entgegenzusetzen?

Das Erste startete mit der Dokuvor 3,21 Millionen Zuschauern in den Abend. Dies zog Marktanteile von 12,5 Prozent bei allen und grandiosen 12,0 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen nach sich.kam ab 21:00 Uhr auf 2,56 Millionen Zuschauer sowie 10,5 respektive 9,5 Prozent. Mit deninformierte die blaue Eins ab 22:15 Uhr noch 2,07 Millionen Interessierte über die Nachrichten des Tages. Die Marktanteile stiegen auf 11,2 und 10,2 Prozent. Im Zweiten gab es das Dramazu sehen, das 3,55 Millionen Zuschauer nicht verpassen wollten. Mit einem Marktanteil von 13,8 Prozent sicherte sich der Mainzer Sender einmal mehr den Primetime-Sieg. Bei den jüngeren Sehern waren aber nur schwache 4,8 Prozent drin.underreichten ab 21:45 Uhr noch 3,02 und 1,29 Millionen Menschen, die Marktanteile sanken auf 13,2 und 9,5 Prozent sowie 7,0 und 4,6 Prozent bei den Jüngeren.Im Privatfernsehen markiertedie größte Reichweite. Das RTL-Quiz sorgte für 2,88 Millionen Zuschauer und 11,6 Prozent in der Zielgruppe. Das um 22:15 Uhr eingeschobeneschnappte sich 2,24 Millionen Zuschauer und 0,43 Prozent. VOX war mitin der Zielgruppe RTL auf den Fersen, denn die Gründershow registrierte 11,0 Prozent Marktanteil. Insgesamt verfolgten 1,46 Millionen Zuschauer die zweieinhalbstündige Show. RTLZWEI hatte mitundeinen schweren Stand und musste sich mit 0,39 und 0,19 Millionen Zuschauer ab drei Jahren begnügen. Die Marktanteile bewegten sich nur bei 3,7 und 3,1 Prozent.Sat.1 feierte den Staffelauftakt vonund sprach damit 0,92 Millionen Zuschauer an. Die Datingshow sorgte für 7,3 Prozent Marktanteil bei den Umworbenen. Kabel Eins erreichte ein Millionen-Publikum, für den Spielfilmwurden 1,30 Millionen Zuschauer sowie 9,0 Prozent bei den Jüngeren ausgewiesen. ProSieben präsentierte zwei-Episoden vor 0,66 und 0,56 Millionen Menschen, die für einen Zielgruppen-Marktanteil von 8,4 und 7,1 Prozent standen. Mitblieb ProSieben unter dem Senderschnitt, es standen 0,46 und 0,49 Millionen sowie 6,8 und 7,2 Prozent auf dem Papier.