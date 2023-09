Lamin Leroy Gibba dreht ARD-Serie über schwarze und queere Menschen

TV-News

Das Serienprojekt «Schwarze Früchte» ist die erste kreative Zusammenarbeit zwischen Lamin Leroy Gibba und der ARD Degeto, die mit Kreativen der BIPoC- und LGBTQI+-Community zusammenzuarbeiten möchte.

Die ARD Degeto arbeitet derzeit an einer neuen Serie für die ARD-Mediathek und hat die Produktionsfirmen Jünglinge Film und Studio Zentral mit(Arbeitstitel) beauftragt. Das Serienprojekt stammt von Lamin Leroy Gibba, der das Konzept der achtteiligen Serie entwickelt und als Head-Autor fungiert. «Schwarze Früchte» stellt die erste kreative Zusammenarbeit zwischen Gibba und der ARD Degeto dar, die einen „selbstbewussten und eigenwilligen Blick auf die Lebensrealitäten und Erfahrungen Schwarzer und queerer Menschen in Deutschland“ verspricht.Im Mittelpunkt der Serie steht Lalo (Gibba), er ist schwarz, queer und Mitte Zwanzig. Als er vom plötzlichen Tod seines Vaters aus der Bahn geworfen wird, versucht er mit überstürztem Tatendrang seinen Verlust zu verdrängen – was nicht nur sein eigenes Leben aus den Fugen geraten lässt, sondern auch die Leben seiner Engsten. Allen voran seine beste Freundin Karla (Melodie Simina), die ihre Karriereziele in der Finanzwelt erreicht, sich aber zunehmend erschöpft und einsam fühlt. Gemeinsam navigieren Lalo und Karla durch die Irrungen und Wirrungen des Erwachsenwerdens, zwischen Karriere, Dating und Familie, auf der Suche nach ihrem Platz im Leben.In weiteren Rollen spielen unter anderem Vanessa Yeboah, Benjamin Radjaipour, Daniel Hernandez, Nick Romeo Reimann, Simon Kluth, Thapelo Mashiane, Sheri Hagen, Jerry Kwarteng, die noch bis voraussichtlich Ende Oktober in Hamburg vor der Kamera stehen. Regie führen Elisha Smith-Leverock und David Uzochukwu. Zum Autorenteam gehören neben Gibba auch Sophia Ayissi, Naomi Kelechi Odhiambo, Lisa Tracy Michalik und Sarah Claire Wray. Seitens Jünglinge Film agieren Faraz Shariat und Paulina Lorenz als Produzenten; Producerin ist Raquel Dukpa. Für Studio Zentral fungiert Lasse Scharpen als Produzent und Olivia Kpalété als Producerin.„Es ist uns ein großes Anliegen, mit Kreativen und Macher:innen der BIPoC und LGBTQI+ Community zusammenzuarbeiten und ihren Geschichten und Perspektiven in der ARD Sichtbarkeit und Präsenz zu verleihen“, erklärt Christoph Pellander, Redaktionsleiter der ARD Degeto, und fügt an: „«Schwarze Früchte» von und mit Lamin Leroy Gibba erzählt eine zugleich sehr persönliche wie universelle Geschichte über Verlust, Identität und Neuanfang, die wir unbedingt für die ARD-Mediathek erzählen wollten. Wir sind sehr gespannt auf die Umsetzung des gesamten Kreativteams!"