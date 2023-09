«Das große Deutschland-Quiz» gewinnt an Zuschauern

Quotennews

Trotzdem hatte zur Primetime das Erste mit einem neuen Politthriller die Nase meilenweit vorne.



Diesmal stellten vier Rateteams bestehend aus Natalia Wörner, Marcel Reif, Sonja Zietlow, Oliver Mommsen, Jörg Hartmann, Axel Milberg, Jeanette Biedermann und Ulrike von der Groeben ihr Wissen in einer neuen Ausgabe vonunter Beweis. Gefragt wurde alles rund um bekannte und weniger bekannte Fakten Deutschlands mit Themen aus der Kultur, Natur, Geschichte, berühmten Persönlichkeiten und mehr.Vor ziemlich genau drei Monaten landete die letzte Ausgabe mit 2,25 Millionen Fernsehenden bei passablen 12,2 Prozent Marktanteil. Bei den 0,30 Millionen Jüngeren stand zudem ein hoher Marktanteil von 9,1 Prozent auf dem Papier. Mit 2,81 Millionen Interessenten zog das Programm diesmal wieder etwas an, so dass auch passable 12,8 Prozent Marktanteil gemessen wurden. Bei den 0,42 Millionen 14- bis 49-Jährigen wurde ein überzeugendes Resultat von 9,4 Prozent verbucht.Das Erste setzte zur Primetime hingegen auf den Politthrillerund hatte mit 5,34 Millionen Zuschauern die Nase deutlich vorne. Zudem sicherte man sich hiermit den zweiten Platz in der Tagesrangliste, direkt hinter der «Tagesschau». Gemessen wurde eine herausragende Quote von 23,2 Prozent. Deutlich knapper entschied der Sender das Duell bei den 0,43 Millionen Jüngeren für sich. Es wurde ein hoher Marktanteil von 9,6 Prozent eingefahren.