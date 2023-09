Neue Serie der «Lilyhammer»-Produzenten

International

Netflix wird im kommenden Jahr «Billionaire Island» starten. Die Dreharbeiten haben begonnen.

Mithat Netflix eine neue Show in Auftrag gegeben. Die Produktion begann am 23. August in Frøya, Norwegen. «Billionaire Island» wird im Jahr 2024 weltweit auf Netflix veröffentlicht. Die Serie wurde von Anne Bjørnstad und Eilif Skodvin («Lilyhammer», «Beforeigners») und der Produktionsfirma Rubicon entwickelt. Regie bei der Serie führt Marit Moum Aune («Made in Oslo»).Mehrere bekannte Schauspieler, darunter Trine Wiggen, Svein Roger Karlsen, Kåre Conradi und Oddgeir Thune, gehören zur Besetzung. Bjarne Brøndbo, der Leadsänger der norwegischen Rockgruppe D.D.E, ist in einer Nebenrolle zu sehen.In «Billionaire Island» lernt das Publikum zwei Familien in einer kleinen norwegischen Küstengemeinde kennen, die in der globalen Lachsindustrie Erzfeinde sind. Die Serie, die den aktuellen Zeitgeist aufgreifen soll, wird als ein „ebenso witziges wie dramatisches Porträt der Fischzuchtbranche“ beschrieben."In den letzten Jahrzehnten hat die Fischzucht sowohl die norwegische Küste als auch die internationale Esskultur verändert. Die Zeit ist reif für ein Fernsehdrama über die Akteure der Branche, und es ist erstaunlich, dass ein globaler Streamingdienst wie Netflix den Mut hat, eine so lokal verankerte Geschichte zu erzählen", so die beiden Autorinnen Anne Bjørnstad und Eilif Skodvin über die Entstehung der Dramaserie.